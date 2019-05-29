Система Orphus

Во вторник синоптики снова пообещали погоду без осадков на большей территории Казахстана

28.05.2019, 08:45 9316
Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Большая часть республики во вторник находится под влиянием поля повышенного давления, где преимущественно погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-западе и северо-западе сохраняется неустойчивая погода - пройдут дожди, передает Kazakhstan Today. 
 
По данным "Казгидромета", местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, на юге - пыльная буря. В Атырауской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, днем Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области - пыльная буря. 
 
В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман. Ночью в Карагандинской области местами ожидаются на почве заморозки 2 градуса, в Восточно-Казахстанской области местами сохраняются заморозки 3 градуса. 
 
В Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая