Во вторник синоптики снова пообещали погоду без осадков на большей территории Казахстана

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Большая часть республики во вторник находится под влиянием поля повышенного давления, где преимущественно погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-западе и северо-западе сохраняется неустойчивая погода - пройдут дожди, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, на юге - пыльная буря. В Атырауской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, днем Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области - пыльная буря.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман. Ночью в Карагандинской области местами ожидаются на почве заморозки 2 градуса, в Восточно-Казахстанской области местами сохраняются заморозки 3 градуса.

В Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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