Водительские права нового образца начали выдавать в Казахстане

Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - С сегодняшнего дня в Казахстане начнут выдавать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства нового образца, передает Kazakhstan Today.

Электронный чип на указанных документах переносится на обратную сторону, при этом объем памяти чипа будет увеличен. Указанные меры необходимы для унификации водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства с документами, удостоверяющими личность, и позволят перейти на единый производственный стандарт изготовления документов", - сообщили в Министерстве внутренних дел РК.

Кроме того, для исключения подделок на указанных документах появится дополнительная защита в виде штрих-кода, а также изменится цвет свидетельства о регистрации транспортного средства.

Ранее выданные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства не нужно будет менять, они действительны в течение всего срока своей службы (водительское удостоверение в течение 10 лет с даты его выдачи, свидетельство о регистрации ТС - до его последующей замены). Размеры государственных пошлин за выдачу указанных документов не изменятся и по-прежнему будут составлять 1,25 МРП", - отметили в МВД.

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