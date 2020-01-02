Водительские права нового образца начали выдавать в Казахстане

Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - С сегодняшнего дня в Казахстане начнут выдавать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства нового образца, передает Kazakhstan Today.
Напомним, соответствующий приказ подписан министром внутренних дел 2 ноября 2019 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции 4 ноября 2019 года.
Электронный чип на указанных документах переносится на обратную сторону, при этом объем памяти чипа будет увеличен. Указанные меры необходимы для унификации водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства с документами, удостоверяющими личность, и позволят перейти на единый производственный стандарт изготовления документов", - сообщили в Министерстве внутренних дел РК.
Кроме того, для исключения подделок на указанных документах появится дополнительная защита в виде штрих-кода, а также изменится цвет свидетельства о регистрации транспортного средства.
Ранее выданные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства не нужно будет менять, они действительны в течение всего срока своей службы (водительское удостоверение в течение 10 лет с даты его выдачи, свидетельство о регистрации ТС - до его последующей замены). Размеры государственных пошлин за выдачу указанных документов не изменятся и по-прежнему будут составлять 1,25 МРП", - отметили в МВД.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства