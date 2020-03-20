Вокруг столицы выставили 14 дополнительных мобильных постов

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Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - 14 дополнительных мобильных постов выставили полицейские Акмолинской области вокруг Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

По поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, батальоном патрульной полиции департамента на автодорогах Акмолинской области на расстоянии 30 километров от столицы, во всех направлениях выставлены 14 дополнительных мобильных постов, численностью 84 сотрудника полиции, для ограничения въезда и выезда автотранспорта, проверки и фильтрации граждан, заезжающих в периметр карантинной зоны на предмет прописки и обеспечения общественного порядка. Вводимые меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность граждан и остановить распространение пандемии в другие города и населенные пункты. Мы просим граждан с пониманием отнестись к данным ограничениям и не препятствовать законным требованиям правоохранительных органов", - отметил начальник департамента полиции Акмолинской области Арманбек Баймурзин.

Отмечается, что неповиновение требованиям полиции влечет за собой административную ответственность по статье 667 КоАП РК и предусмотрен штраф до 40 МРП (106 тысяч тенге), либо арест до 10 суток.

Для обратной связи с населением и разъяснения имеющихся вопросов, в департаменте полиции создан Call-centre (8-716-2-29-90-31, 8-708-444-54-18), куда граждане могут обращаться круглосуточно", - заключили в пресс-службе полиции.

Также на карантин закрыт Алматы. В городе выявлено 19 случаев заболевания коронавирусом.

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