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Возобновлен авиарейс из Алматы в Пекин

22.11.2022, 14:03 22121
Возобновлен авиарейс из Алматы в Пекин
Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Восстановлено прямое авиасообщение между Алматы и Пекином. Казахстанский авиаперевозчик сегодня отправил первый рейс Алматы - Пекин - Алматы. Услугами авиарейса в Пекин воспользовались 111 пассажиров, в нашу южную столицу вылетели 60 человек.
 
Рейс выполнялся с 2002 года, но с началом пандемии полеты прекратились. Пока авиарейс будет осуществляться один раз в неделю, сообщает "Хабар 24".
 
Для прохождения на борт самолета в Алматы необходимо в течение 48 часов до вылета сдать один ПЦР-тест и получить "зеленый" код здоровья в посольстве или генеральном консульстве Китая в Казахстане.
 
По прилете в Пекин пассажиров ждет 5-дневный карантин в отеле и 3 суток домашней изоляции.
 

В период пандемии международные авиаперевозки в Китае составили чуть больше двух процентов от допандемийного уровня. То есть большинство рейсов временно прекратили осуществляться. Путем долгих усилий и в связи с улучшением общей ситуации появилась возможность возобновить прямой рейс между Алматы и Пекином. Конечно, в нашем случае также стоит учитывать высокий уровень сотрудничества Казахстана и Китая. Мы вошли в первый поток тех международных маршрутов, которые могут летать напрямую в Пекин", - рассказал региональный менеджер авиакомпании Air Аstana Ван Шу.

 
В настоящее время также действуют перелеты из Алматы и Астаны в город Чэнду провинции Сычуань.
 

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Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

22.11.2022, 21:17 10191
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Жетысуской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Туркестанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 ноября ночью в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 17-22 метра в секунду.
 
23 ноября на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.
 
23 ноября ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман.
 
23 ноября на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, на юге и в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы 23 ноября ожидаются временами сильные осадки (преимущественно дождь), туман.
 
23 ноября на севере, западе, востоке Актюбинской области ожидается гололед, на юге, востоке области туман.
 
23 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 ноября на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на севере, востоке области сильный снег. На севере, в центре, юге области низовая метель. Ветер северо-западный, на севере, в центре, юге области 15-20 метров в секунду.
 
23 ноября ночью на большей части Абайской области ожидается снег, на юге области сильный снег. На севере, в центре, западе области низовая метель. Ветер северо-западный, на севере, в центре, западе области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 23 ноября на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.
 
В Шымкенте ночью и утром 23 ноября ожидается временами туман.
 

В каких ЖК не стоит покупать квартиры, рассказали в акимате Алматы

22.11.2022, 17:19 17176
В каких ЖК не стоит покупать квартиры, рассказали в акимате Алматы
Фото: Khan и Rich/акимат Алматы 
Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы опубликовал перечень жилых комплексов, не имеющих полного пакета разрешительной документации на строительство.
 
В список нарушителей попали:
 
  • Клубный дом Khan - Бостандыкский район, улица Витебская, 44/3, 44а. АПЗ - имеется, эскизный проект - отсутствует;
  • МЖК "Castle Rock" - Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Колсай, 31/3. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют;
  • Клубный дом Rich - Бостандыкский район, микрорайон Мирас, уч.24/1, 24/2, 25/5. АПЗ - имеется, эскизный проект - отсутствует;
  • Клубный дом Esentai Terrace (ранее Pine Hill Residence) Медеуский район, улица 2, участок 33. АПЗ - имеется, эскизный проект - отсутствует;
  • Клубный дом Alma Garden - Медеуский район, улица 6, участки 7, 9. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют;
  • Клубный дом Chelsea Club House - Медеуский район, Горный гигант, пересечение улиц Сызганова и Шукшина. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют;
  • ЖК "Цюрих" - Наурызбайский район, улица Сейитбекова, 18, 18А, 18Б. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют;
  • ЖК "Flora" - Наурызбайский район, микрорайон Тастыбулак, улица Таутаган, участки 6, 8,10. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют;
  • ЖК "Lantana" - Наурызбайский район, Большой Алматинский сельский округ. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют.

Ранее акимат Алматы уже предостерегал алматинцев от покупки квартир в незаконно строящихся ЖК, в частности в комплексе "Французский дом" в микрорайоне Каргалы.
 
Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Алматы, назвал транспорт и уплотняющую застройку в Алматы основными причинами загрязненного воздуха.
 
Ранее президент дал ряд поручений по улучшению дорожно-транспортной системы города.
 
Напомним, аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
 
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. "В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
 
Также известные общественные деятели заявили, что Алматы превратился в опасный город из-за уплотняющей застройки.
 
Недавно стало известно, что акимат Алматы вывел в жилую зону часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео. Об этом заявил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.
 
Депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство.

Общественники предложили лишить акимат Алматы права отдавать предгорья под застройку.  
 

Две крупные сети АЗС обвиняются в создании искусственного дефицита дизтоплива в Шымкенте

22.11.2022, 10:58 27241
Две крупные сети АЗС обвиняются в создании искусственного дефицита дизтоплива в Шымкенте
Шымкент. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Шымкенту выявил факт создания искусственного дефицита при реализации дизельного топлива на автозаправочных станциях города, сообщает пресс-служба АЗРК.
 

На АЗС SINOOIL и "Гелиос" установлено, что допущено ограничение прав водителей", - говорится в сообщении ведомства.

 
В агентстве напомнили, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 170 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан запрещается необоснованное ограничение производства либо реализации товаров.
 

В связи с этим департаментом в соответствии с пунктом 1 статьи 199 кодекса в шымкентские филиалы товарищества с ограниченной ответственностью SINOOIL и товарищества с ограниченной ответственностью "Гелиос" выданы уведомления", - рассказали в ведомстве.


Ранее сообщалось, что дизельное топливо подорожало за год на 13%.

В августе премьер-министр РК поручил создать комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник

22.11.2022, 08:28 31216
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане во вторник
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, северо-западе, востоке, в центре - снег.
 

По республике ожидаются туман, гололед, на севере, востоке, юге, юго-востоке усиление ветра, на севере, востоке, в центре низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных районах Туркестанской, Жетысуской областей, на юге, в горных районах Алматинской области, на северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
 
В Астане: снег, температура воздуха днем составит -6, -8°C, скорость ветра днем 7-12 метров в секунду.
 
В Алматы: дождь, температура днем +6 - +8°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
 
В Шымкенте: дождь, температура днем +10 - +12°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в шестнадцати областях

21.11.2022, 21:23 41716
Штормовое предупреждение объявили в шестнадцати областях
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Астаны, Шымкента, Жетысуской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской, Атырауской, Алматинской, Улытауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 22 ноября в горных районах в Жетысуской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 17-22 метра в секунду.
 
22 ноября на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман
 
22 ноября на востоке, западе Актюбинской области ожидается гололед, на севере, в центре области туман.
 
22 ноября ночью на севере Карагандинской области ожидается туман. На севере, юге области низовая метель, гололед.
 
В Астане 22 ноября временами ожидается туман.
 
22 ноября на западе, юге, севере Атырауской области ожидается туман.
 
22 ноября на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, юге и в горных районах области 18-23 метра в секунду.
 
В Алматы 22 ноября ожидаются временами сильные осадки (преимущественно дождь), туман.
 
22 ноября на западе, юге Улытауской области ожидается туман.
 
22 ноября днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, в горных и предгорных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы 23-28 метров в секунду.
 
В Шымкенте 22 ноября ночью и утром ожидается временами туман.
 
22 ноября на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на юге области 15-20 метров в секунду.
 
22 ноября ночью на большей части Абайской области ожидается снег. На севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на юге области 15-20 метров в секунду.
 
22 ноября на западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 ноября на севере, юге Мангистауской области ожидается туман.
 
22 ноября днем на севере Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
22 ноября ночью и утром на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
 
Днем 22 ноября на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Сутки 22, ночью 23 ноября на северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На северо-востоке области, в горных районах ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, сутки 22, ночью 23 ноября порывы 23-28 метров в секунду.
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни

21.11.2022, 17:18 48066
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В предстоящие дни быстрая смена барических образований и обострение атмосферных процессов обусловит выпадение осадков на большей территории Казахстана, сообщает РГП "Казгидромет".
 
По данным синоптиков, 22-24 ноября на юго-востоке страны - сильные осадки (дождь, снег), 23 ноября на востоке - сильный снег.
 
По республике ожидаются усиление ветра, гололед, туман, на севере, востоке и в центре страны - метель. Понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре до 17-28 мороза.
 

Оружейный схрон обнаружили талдыкорганские школьники

21.11.2022, 15:51 51636
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Два школьника обнаружили возле заброшенного завода в Талдыкоргане схрон с оружием и боеприпасами.
 

11-летний Мейыр Мухтарулы и 9-летний Валентин Артеменко обнаружили близ простаивающего завода огнестрельное оружие и боеприпасы. Полицейскими, прибывшими на место происшествия, изъяты два пистолета Макарова и более 30 патронов. Оружие направлено на экспертизу для проверки пригодности к стрельбе. Сознательных детей за проявление гражданского долга руководство городской полиции поощрило грамотами и памятными подарками. Также стражи порядка выразили благодарность их родителям за достойное воспитание своих детей", - сообщает Polisia.kz.

 
В полиции напомнили, что граждане, добровольно сдавшие огнестрельное оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится состава иного преступления. В то же время "добровольной сдачей" не признаются случаи изъятия оружия при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
 

Жителя Петропавловска оштрафовали за жестокое обращение с собакой

21.11.2022, 14:35 47011
Петропавловск. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Петропавловска привлекли к административной ответственности за жестокое обращение с собакой.
 

По факту жесткого обращения с животным со стороны 32-летнего горожанина обратилась хозяйка собаки, 48-летняя жительница Петропавловска. На видео зафиксировано, как он отошел от грузовика и ударил лающего пса железными воротами. Женщина пыталась его остановить", - сообщает "Петропавловск.news".

 
Мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 407-1 КоАП "Жестокое обращение с животными". Наказание по этой статье влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (14 585 тенге). Материал направлен в специализированный суд по административным правонарушениям.
 
 

Ранее сообщалось, что в Конаеве пьяный изверг до смерти забил кошку.
 

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