Возобновлен авиарейс из Алматы в Пекин

Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Восстановлено прямое авиасообщение между Алматы и Пекином. Казахстанский авиаперевозчик сегодня отправил первый рейс Алматы - Пекин - Алматы. Услугами авиарейса в Пекин воспользовались 111 пассажиров, в нашу южную столицу вылетели 60 человек.

Рейс выполнялся с 2002 года, но с началом пандемии полеты прекратились. Пока авиарейс будет осуществляться один раз в неделю, сообщает " Хабар 24 ".

Для прохождения на борт самолета в Алматы необходимо в течение 48 часов до вылета сдать один ПЦР-тест и получить "зеленый" код здоровья в посольстве или генеральном консульстве Китая в Казахстане.

По прилете в Пекин пассажиров ждет 5-дневный карантин в отеле и 3 суток домашней изоляции.

В период пандемии международные авиаперевозки в Китае составили чуть больше двух процентов от допандемийного уровня. То есть большинство рейсов временно прекратили осуществляться. Путем долгих усилий и в связи с улучшением общей ситуации появилась возможность возобновить прямой рейс между Алматы и Пекином. Конечно, в нашем случае также стоит учитывать высокий уровень сотрудничества Казахстана и Китая. Мы вошли в первый поток тех международных маршрутов, которые могут летать напрямую в Пекин", - рассказал региональный менеджер авиакомпании Air Аstana Ван Шу.

В настоящее время также действуют перелеты из Алматы и Астаны в город Чэнду провинции Сычуань.