Медицинскую иглу обнаружили в теле карагандинца после операции   

Фото: instagram/bilim_jane_gylym

Рассказать друзьям

Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства вице-министр науки и высшего образования РК Талгат Ешенкулов сообщил о начале проведения Единого национального тестирования для абитуриентов, поступающих в вузы, передает корреспондент агентства.





Абитуриенты сами выбирают дату, время и пункт тестирования. Абитуриентам предоставлена возможность дважды сдать ЕНТ за этот период и принять участие в конкурсе грантов с лучшим результатом. В 2025 году завершат обучение около 217 тысяч выпускников школ, из них 183 тысячи зарегистрированы на ЕНТ. По сравнению с прошлым годом количество тестируемых стало на 30 тысяч больше. После завершения теста выпускники смогут ознакомиться не только с правильными и неправильными ответами, но и с полным анализом результатов ЕНТ", - отметил Талгат Ешенкулов.





Экзамен проходит с 16 мая по 7 июля в 46 региональных центрах по всей стране.





Как заверили в Миннауки, центры оснащены 5800 компьютерами, бесперебойным интернетом, видеосерверами, подавителями сигналов сотовой связи, металлоискателями, персональными и обзорными камерами видеонаблюдения, планшетами системы распознавания лиц, охранной сигнализацией, коммутаторами VPN каналов, генераторами. Информационные сети и системы НЦТ соответствуют требованиям информационной безопасности. ЦАРКА обеспечивает работу ОЦИБ для осуществления мер информационной безопасности и оперативного реагирования на инциденты.





По данным ведомства, прием документов для участия в конкурсе на присуждение гранта будет проводиться с 13 по 20 июля, итоги будут опубликованы - до 10 августа. Зачисление в вуз - до 25 августа. Текущий учебный год в вузах будет завершен до 10 июля и параллельно ведется работа по подготовке к новому учебному году.