Все казахстанские туристы вернутся домой до 19 января

НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан сообщило, что до 19 января текущего года все организованные туристы вернутся в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В период с 6 по 17 января в Казахстан возвращены 7361 турист посредством порядка 90 регулярных и 30 чартерных авиарейсов", - проинформировали в ведомстве .

17 января в связи с возникшими задержками авиарейсов ожидают возвращения 275 туристов, из них из Тайланда - 192 человека, из Шри-Ланки - 25, с Мальдив - 34 и из Гоа - 24 туриста, уточнили в министерстве.

По информации Минкультуры, все туристы, находящиеся за границей, оповещены о переносе рейсов. Туроператоры при поддержке консульств Казахстана за рубежом за свой счет обеспечивают размещение казахстанцев в отелях.

Для прибывающих в Казахстан туристов организуют развозку и размещение. Работы проводятся силами КФ "Туристік Камкор" при поддержке Министерства культуры и спорта РК.



