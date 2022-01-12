Все трудности мы преодолеем благодаря единству нашего народа - Светлана Корнеева

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 11 ЯНВАРЯ - Член Ассамблеи народа Казахстана, председатель ОО "Акмолинское областное общество немцев "Видергебурт" Светлана Корнеева поделилиась мнением после выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании мажилиса парламента РК, сообщает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент четко и аргументированно охарактеризовал сегодняшнее состояние экономики, социальное положение населения, определил перспективы дальнейшего социально-экономического развития страны", - подчеркнула Светлана Корнеева.

Спикер определила для себя два важных тезиса из выступления. "Первый - это реформирование деятельности всех силовых структур, в руках которых находится безопасность нашей страны и фактически жизнь граждан.

Второй важный тезис - это повышение благосостояния и качества жизни казахстанцев, поддержка малого и среднего бизнеса, разработка комплекса мер социальной поддержки населения. Президент акцентировал внимание и о необходимости проведения реформ в сфере образования. Глава государства поручил разработать специальную программу по привлечению лучших педагогов, отметил необходимость к 2025 году открытия на территории страны не менее 5 филиалов известных вузов. Из них, по меньшей мере, два вуза должны располагаться в западных регионах страны и иметь технический профиль. Важность подобного предложения обусловлена необходимостью обеспечения доступности качественного высшего образования для молодежи западных регионов и предотвращения рисков маргинализации молодежи, ее вовлечения в деструктивные религиозные течения" - сказала председатель областного общества немцев "Видергебурт".

Я всецело поддерживаю выступление президента, в котором прозвучал глубокий анализ социального, экономического положения страны, даны конкретные поручения правительству, государственным органам по принятию антикризисных мер, направленных на повышение благосостояния граждан и реформированию политической жизни страны.

В свою очередь призываю всех казахстанцев сплотиться и поддержать президента в сложный период нашей истории. Все трудности мы преодолеем благодаря единству нашего народа, являющегося нашим главным богатством и достоянием" - резюмировала Светлана Корнеева.