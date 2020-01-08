Выезжающим в Китай казахстанцам дали рекомендации в связи со вспышкой пневмонии в этой стране

Нур-Султан. 7 января. Kazakhstan Today - Казахстанские врачи дали советы соотечественникам, выезжающим в Китай, в связи со вспышкой пневмонии в этой стране, передает Kazakhstan Today.
Лицам, выезжающим в КНР, рекомендуем соблюдать основные меры профилактики респираторных инфекций: избегать тесного контакта с людьми с симптомами острых респираторных инфекций; часто мыть руки, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением; избегать контакта с животными на фермах или дикими животными; при появлении симптомов острой респираторной инфекции во время или после поездки обратиться за медицинской помощью", - сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК.
В ведомстве также отметили, что "данная ситуация находится под контролем Комитета".
Напомним, в мае 2019 года Министерство здравоохранения напомнило о необходимости вакцинации против менингококковой инфекции для тех, кто выезжает в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.
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