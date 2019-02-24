Вылет 11 рейсов задержан в аэропорту Алматы

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - Вылет 11 рейсов, в том числе пяти международных, задержан в аэропорту Алматы, передает Kazakhstan Today.

В частности, задержаны следующие рейсы авиакомпании Air Astana: Алматы - Астана - с 06.10 до 07.10, Алматы - Москва - с 06.35 до 07.35, Алматы - Шымкент - с 07.35 до 08.35, Алматы - Дубаи - с 07.40 до 09.00, Алматы - Дели - с 07.50 до 09.05, Алматы - Атырау - с 08.05 до 08.50, Алматы - Павлодар - с 08.10 до 08.40, Алматы - Санкт-Петербург - с 08.15 до0 9.00, Алматы - Уральск - Франкфурт - с 08.30 до 09.10, Алматы - Астана - с 08.45 до 09.20, Алматы - Астана - с 11.40 до 12.20, сообщила пресс-служба Международного аэропорта Алматы.

Связаны задержки рейсов с тем, что авиакомпания Air Astana проводит противообледенительную обработку лайнеров перед вылетом самостоятельно и для диайсинга ей требуется дополнительное время", - пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем в сообщении отменено, что, "несмотря на сильный снегопад, Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме, взлетно-посадочные полосы оперативно очищаются от снега, техники, в том числе для диайсинга лайнеров, в парке аэропорта достаточно".

В данный момент температура воздуха в районе воздушной гавани - 6 градусов по Цельсию, видимость - 650/250 метров.

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