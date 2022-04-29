Ясная погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - На большей территории Казахстана сохраняется ясная погода, без осадков, лишь в западной половине, на крайнем севере, юго-востоке страны пройдут дожди, в горных районах Алматинской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По РК ожидается усиление ветра, на юге Казахстана с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду, на севере, западе области с пыльной бурей.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью на западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

Утром и днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, днем в центре области с пыльной бурей.

На северо-востоке Алматинской области ожидается усиление ветра до 17-22, порывы 25 метров в секунду.

Днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра, порывы до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Костанайской области усилится ветер до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

Ночью и утром на западе Атырауской области - туман.

На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.