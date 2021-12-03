"За нами Москва!": в Нур-Султане стартует выставочный проект в честь 80-летия исторической битвы

НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - 3 декабря 2021 года в 11:00 в Военно-историческом музее Республики Казахстан в Нур-Султане состоится торжественное открытие международного выставочного проекта "За нами Москва!", приуроченного к 80-летию исторической Битвы за Москву, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Цель проекта - рассказать широкой публике о величайшей битве Второй мировой войны, развенчавшей миф о непобедимости фашисткой Германии и ее сателлитов, донести правду о нашей первой большой победе в Великой Отечественной войне, рассказали организаторы.

Выставочный проект "За нами Москва!" подготовлен Военно-историческим музеем Республики Казахстан совместно с Представительством Россотрудничества (Русский дом в Нур-Султане) и Посольством России в Казахстане.

На выставке будут представлены уникальные фотоматериалы, редкие архивные документы из Государственного музея обороны Москвы, Военно-исторического музея Республики Казахстан, Историко-краеведческого музея (Музей боевой славы) Семея, Музея имени М. Габдулина Кокшетау, Музея Бауыржана Момышулы в Жамбылской области. Состоится также презентация нового издания книги Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы "За нами Москва! Записки офицера", выпущенной издательством Qasym (г. Караганда) при поддержке Посольства России в Казахстане, Русского дома в Нур-Султане и Представительства "Газпромбанка" в Казахстане", - рассказали в пресс-службе представительства Россотрудничества.

Среди почетных гостей будут внук Бауыржана Момышулы Ержан и внучка генерала И. В. Панфилова Алуа Байкадамова.

В этот же день стартует онлайн-марафон "За нами Москва! Читаем вместе". Известные актеры, режиссеры, политики, спортсмены, ученые, государственные деятели, а также обычные пользователи сети интернет будут читать главы из романа Б. Момышулы. В общей сложности марафон продлится более 12 часов и пройдет во многих городах Казахстана.

Прямая трансляция начнется в 11.00 на сайте pobedakz.com и YouTube-канале Русского дома в Нур-Султане", - добавили организаторы.