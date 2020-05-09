Туркестан. 8 мая. Kazakhstan Today - За сутки из подтопленных населенных пунктов Махтааральского района откачано более 1 млн кубометров воды, передает Kazakhstan Today.

Всего с подтопленных территорий в селах Нурлыжол, Ырысты, Жанатурмыс, Фирдоуси, Оргебас и Жантаксай откачано более 3 млн кубометров воды, возведены временные дамбы общей протяженностью 21 километр, уложено 85 000 мешков, для отвода воды установлены 3 коллектора", - сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД.

Направленные для проведения аварийно-спасательных работ дополнительные силы и средства ДЧС Нур-Султана и Карагандинской области в количестве 37 сотрудников и 34 единиц техники, плавсредств, мотопомп.

В круглосуточном режиме продолжают работу силы и средства 1574 человек, 280 единиц техники, 15 плавсредств, 160 мотопомп ДЧС Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областей, города Шымкента, Центра медицины катастроф, департамента полиции, Национальной гвардии, Министерства обороны, местных исполнительных органов, МЧС Республики Узбекистан, также привлечены организации и волонтеры.

На территории подтопленных 5 населенных пунктов продолжаются эвакуационные мероприятия: личных вещей, документов и имущества населения, спасение домашних животных - и патрулирование", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для обеспечения общественного порядка в селах Жанатурмыс, Фирдоуси, Оргебас, Жантаксай выставлены 4 блокпоста.

Жители подтопленных населенных пунктов Жанатурмыс, Фирдоуси, Оргебас, Достык, Женис находится по родственникам и 10 эвакуационных пунктах, развернутых в Махтааральском районе. В эвакуационных пунктах находится более 2700 человек.

Как сообщалось ранее, 1 мая в результате прорыва Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Республики Узбекистан на границе Махтааральского района Туркестанской области вследствие большого притока воды произошел разлив из Центрального голодностепного коллектора. В результате на территории Мактааральского района произошло подтопление 5 населенных пунктов, в которых проживало 6128 человек. Жителей эвакуировали. Решением акима Махтааральского района от 2 мая 2020 года объявлена ЧС техногенного характера местного масштаба.

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