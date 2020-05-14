За время режима ЧП пограничники Казахстана пресекли вывоз 5,7 млн медицинских масок

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - В Пограничной службе Комитета национальной безопасности подвели итоги работы по обеспечению режима ЧП, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы ведомства, за время режима ЧП пресечены факты вывоза из Республики Казахстан около 5,7 млн медицинских масок , более 36 тысяч респираторов, 5,7 тыс. защитных костюмов и 480 защитных очков, 3,9 млн штук перчаток медицинского назначения.

Также сообщается, что за время чрезвычайного положения через границу пропущено 590 854 лиц (РК -260 547, иностранцев - 330 307).

Въехало всего - 282 589 лиц (РК - 162 800, иностранцев -119 789), выехало всего 308 265 лиц (РК - 97 747, иностранцев -210 518). Пропущено грузовых транспортных средств всего - 238 880 (РК - 115 048, иностранных ТС - 123 832). На въезд - 117 997 (РК - 56 872, иностранных ТС - 61 125), на выезд - 120 883 (РК - 58 176, иностранных ТС - 62 707)", - уточнили в пресс-службе.

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