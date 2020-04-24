Почти 4,5 млн медицинских масок пытались вывезти из Казахстана в Россию под видом ТНП

В Западно-Казахстанской области департаментом экономических расследований Комитета по финмониторингу совместно с пограничной службой КНБ РК в рамках плана оперативных мероприятий "Курьер" задержаны 7 автомашин с грузом "товары народного потребления". При досмотре обнаружены 4 475 600 одноразовых медицинских масок, перевозимые в Российскую Федерацию без товаросопроводительных документов", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Минфине.
По данным фактам расследуются четыре уголовных дела.
Напомним, что в Алматы изъяли 2 млн медицинских масок, которые планировали незаконно продать.
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