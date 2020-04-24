Система Orphus

Почти 4,5 млн медицинских масок пытались вывезти из Казахстана в Россию под видом ТНП

23.04.2020, 14:57 13312
Почти 4,5 млн медицинских масок пытались вывезти из Казахстана в Россию под видом ТНП
Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Почти 4,5 млн медицинских масок пытались вывезти из Казахстана в Россию под видом товаров народного потребления, передает Kazakhstan Today.
 

В Западно-Казахстанской области департаментом экономических расследований Комитета по финмониторингу совместно с пограничной службой КНБ РК в рамках плана оперативных мероприятий "Курьер" задержаны 7 автомашин с грузом "товары народного потребления". При досмотре обнаружены 4 475 600 одноразовых медицинских масок, перевозимые в Российскую Федерацию без товаросопроводительных документов", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Минфине.

 
По данным фактам расследуются четыре уголовных дела.
 
Напомним, что в Алматы изъяли 2 млн медицинских масок, которые планировали незаконно продать.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая