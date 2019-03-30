За январь в Казахстане зарегистрировано 80 711 легковых автомобилей

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - За январь 2019 года в Республике Казахстан зарегистрировано 80 711 легковых автомобилей, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан, за январь 2019 года в Республике Казахстан зарегистрировано 80 711 легковых автомобилей или на 201,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 февраля 2019 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3796,8 тыс. единиц.

По информации Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, за январь текущего года было зарегистрировано 953 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 1418 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 3,4%.

По состоянию на 1 февраля 2019 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 5788 страховых выплат на сумму 2,1 млрд тенге.

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