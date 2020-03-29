Алматы. 28 марта. Kazakhstan Today - Задержаны таксисты, незаконно перевозившие людей из области в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Мужчины, занимающиеся частным извозом, подавали объявления в приложениях такси и незаконно перевозили людей из области в город, сообщает Polisia.kz.

В своих объявлениях они так и писали, что завезут и вывезут в город за сумму 5 тысяч тенге с человека. Эти "бомбилы" знали объездные пути и разработали хитрую схему: один из них берет пассажиров с одного конца, довозит до определенного места на объездной дороге, там их клиент, по задумке, должен пройтись немного пешком до другого таксиста, который, в свою очередь, довозит пассажира уже до адреса. Такая схема работала в оба конца. К слову, оба извозчика приходятся друг другу родственниками и проживают в Алматинской области. Разработка и разоблачение фигурантов нами реализованы при посильной помощи сотрудников ДКНБ по городу Алматы и управления собственной безопасности департамента полиции", - уточнил начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 476 КоАП РК (Нарушение режима чрезвычайного положения). Составленные материалы направлены Специализированный межрайонный административный суд города Алматы, который вынесет решение о наказании либо штрафом, либо административным арестом.

По информации полиции, на труднодоступные участки по периметру карантинной зоны вышел конный патруль. Патрулированию подлежат труднодоступные участки, куда транспорт не проедет.

В департаменте полиции города Алматы сообщили, что в структуре ДП, с учетом специфики и инфраструктуры мегаполиса, конных подразделений не предусмотрено. Однако в случае возникновения острой необходимости, полицейские верхом на коне выходят на патруль.

Как правило, конное патрулирование организовывается при активном содействии общественности, то есть граждан, которые абсолютно безвозмездно предоставляют в распоряжение полиции лошадей. На сегодняшний день эта работа ведется на территории отдаленных населенных пунктов Алатауского района, таких как микрорайоны Рахат, Мадениет. Через эти поселки можно, минуя блокпосты, пройти на территорию Алматинской области, в этой связи здесь, на объездных тропах, установлены заградительные бетонные плиты и организовано конное патрулирование. За правопорядком следят участковые инспекторы", - сообщил начальник управления полиции Алатауского района Улан Абулхаир.

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