Замакима Алматинской области подозревают в мошенничестве

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Как сообщил журналистам первый заместитель главы Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов на 8 заседании Ассамблеи сторон Международной антикоррупционной академии, действия Манзорова квалифицируются согласно пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения).
По его словам, расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, заместителя акима Алматинской области Манзорова поместили в СИЗО.
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