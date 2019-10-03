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Замакима Алматинской области подозревают в мошенничестве

02.10.2019, 16:37 14176
Замакима Алматинской области подозревают в мошенничестве
Фото: BNews.kz
Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова подозревают в мошенничестве, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Как сообщил журналистам первый заместитель главы Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов на 8 заседании Ассамблеи сторон Международной антикоррупционной академии, действия Манзорова квалифицируются согласно пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). 
 
По его словам, расследование продолжается. 

 

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