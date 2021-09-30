Заморозки ожидаются в южных регионах Казахстана

АКТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - В Актау в сквере между ЗАГСом и областным акиматом полностью вырубили деревья. На данной территории полным ходом идёт строительство здания Народного банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На фото, которые сделали горожане 29 сентября, видно, что сквер сровняли с землёй, пишет Lada.kz
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До последнего была надежда, что часть сквера сохранят, как обещали. Но нет, у них поднялась рука уничтожить его полностью", - рассказала местная жительница Анастасия Климова.
В конце сентября прошлого года инициативная группа жителей 14-го микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. Встреча инициативной группы с городским акимом увенчалась успехом - частично ограждение в сквере начали убирать. Но позже рабочие начали копать ямы для установки ограждения в новой части, именно там, где растут плодовые деревья, судьбу которых отстаивают местные жители.
Инициативная группа написала петицию в защиту зелёных насаждений, а Народный банк пообещал посадить десять новых деревьев взамен одного спиленного.
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Депутат сената Республики Казахстан Нурторе Жусип предложил законодательно повысить статус журналистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам депутата, положение журналиста в обществе законодательно не определено. В законе "О СМИ" и Трудовом кодексе страны нет статей о статусе и гарантиях журналистов. В отраслевом законе прописаны только права и обязанности журналистов. И все это при том, что у журналистов очень ответственная и нередко опасная работа, пишет "Казправда"
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Жусип отметил, что для развития отечественной журналистики важно повысить статус журналистов, обеспечить их социальными гарантиями и защитой. Он напомнил, что в период пандемии журналисты работали наравне с врачами, полицейскими и спасателями, но, в отличие от них, сотрудники СМИ не получали за это никаких доплат и социальных гарантий. Не могут журналисты претендовать и на получение жилья в числе льготных категорий, так как не являются ни госслужащими, ни бюджетниками, ни гражданскими служащими.
Пришло время предоставить журналистам реальный статус, такой как у сотрудников суда, прокуратуры, МВД, адвокатов или нотариусов. Демократизация общества невозможна без участия и влияния средств массовой информации. Поэтому мы предлагаем обеспечить поддержку и защиту сотрудников средств массовой информации, придав им специальный социальный статус. Для этого необходимо принять закон "О статусе журналиста", - сказал депутат в своем запросе.
ТАЛГАР. 30 СЕНТЯБРЯ - Жители Талгара просят чиновников немедленно закрыть все карьеры вдоль реки и привести русло в порядок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Люди жалуются, за несколько лет добычи песка и щебня рабочие буквально изуродовали берег и вырубили деревья. Сейчас местные больше всего опасаются, что в любой момент в огромные котлованы могут провалиться их дома. Чиновники говорят, что судьбой этих объектов уже заинтересовались в области и стоит немного подождать, сообщает телеканал КТК
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У местного карьера жители Талгара собираются практически каждую неделю. Люди пристально осматривают берег реки. Боятся, что он может в любой момент обвалиться. А вместе с ним в глубокий овраг уйдут и все их строения.
Они копают, вот видите, какая высота - 30-40 метров. И вода все подмывает и разрушает берег. Люди рядом живут. Куда они потом пойдут? Кто им поможет с этими домами? Пыль, шум. Работают круглосуточно, хотя, мне кажется, они так работать не имеют права. Вода идет - и берег обваливается", - говорит местная жительница Любовь Банникова.
С карьерами люди борются уже не первый год. И пока безрезультатно. Возмущенные говорят, за последние годы рабочие почти полностью уничтожили территорию близ талгарской реки: снесли десятки деревьев, повредили трубы. А еще оставили после себя груду мусора и камней.
В 2015 году было укрепление берегов. И относительно недавно, в 2015, по устным комментариям сотрудников акимата, было выделено порядка 600 миллионов тенге, в 2018-2019 годах было выделено порядка 300 миллионов. То есть это то, что я сама слышала. И получается: за последние шесть лет было выделено около миллиарда тенге. А платят ли такие налоги недропользователи, чтобы выделять из бюджета такие средства на укрепление берегов?" - говорит Айман Жарылкасынова.
Сколько компаний сейчас разрабатывают карьер и вывозят из него песок и щебень, жители точно не знают. В местной администрации им постоянно озвучивают разные цифры. Только от этого талгарцам все равно не легче. Жалуются люди и на это предприятие, которое тоже не дает свободно дышать и спокойно спать. Только фирма все обвинения отрицает.
К нам приезжали специалисты и проводили необходимые замеры воздуха и шума. И вы сами можете слышать, что сильного грохота нет. И потом это промзона. И даже если вы дальше уйдете, нет шума. Мы работаем на своей территории, и у нас порядок. Мы ничего не рушили и не сносили. Пыли нет, потому что все по несколько раз в день поливается", - сказал директор ТОО "Береке Тас" Каир Меирбеков.
В компании заявляют, что в течение трех лет все работы на этом участке будут полностью завершены. В свою очередь, чиновники говорят, что сейчас талгарскими карьерами заинтересовались в области. На место уже выезжала специальная комиссия.
Вдоль русла реки Талгар работало два карьера, один из них сейчас закрыт. По второму объекту была комиссия, приезжали представители из департамента экологии, СЭС, а также земельная инспекция. Все мы встречались с жителями, и тогда специалисты не выявили никаких нарушений, все было в допустимых пределах. Но мы ждем окончательного решения, и только после будут приняты меры", - сообщил замакима Талгарского района Ермек Толкынов.
Местных жителей заявления чиновников больше не устраивают. Они намерены закрыть все карьеры в округе. И после начать постепенно облагораживать берег реки. Несколько активистов уже обратилось с жалобой к главе государства и в областную прокуратуру, говорится в сюжете.