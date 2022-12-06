Запущен прямой авиарейс между Астаной и Анкарой

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Рейсы будут выполняться два раза в неделю

Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках работы по дальнейшему расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов 5 декабря состоялась торжественная церемония открытия нового маршрута между столицами Казахстана и Турции турецким бюджетным перевозчиком AnadoluJet, который является дочерним предприятием турецкой авиакомпании Turkish Airlines, сообщили в пресс-службе МИИР РК.





Рейсы между Астаной и Анкарой будут выполняться на воздушных судах типа Б-737 с частотой 2 рейса в неделю. Первыми рейсами прилетело 140 пассажиров и вылетело - 157.





Ожидается, что открытие данного рейса окажет положительное влияние на развитие торговли, туризма, бизнеса между Казахстаном и Турцией.





Мероприятие состоялось с участием председателя Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева, Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Казахстане Уфук Экичи, директора по маркетингу компании AnadoluJet Ахмета Цылдыз и президента АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулета Хамзина.



