Суд вынес еще один приговор по делу школьницы из Кызылорды

Рассказать друзьям

Большинство успешных владельцев криптовалют придерживаются определенной стратегии поведения на рынке. Не исключением являются и казахстанские знаменитости, которые также следят за тем, как меняется курс биткоина к доллару , и имеют собственные накопления в крипте. Только наличие стратегии и четкое следование ее принципам увеличивают шансы получения прибыли.





Проверенные временем криптовалютные стратегии





Один из вариантов - HODL. Согласно этой стратегии, актив покупается, и через время его стоимость возрастает. Это долгосрочный вариант, подразумевающий значительный период ожидания. Например, как в случае с биткоином: когда-то криптовалюту можно было купить всего за 1 доллар.





Второй вид стратегии - скальпинг. Его суть заключается в том, чтобы, учитывая колебание курса криптовалют, получать прибыль. Метод используется для недорогих и волатильных криптовалют и токенов. Стратегию выбирают при формировании агрессивного криптовалютного портфеля.





Маржинальная торговля - использование долговых обязательств для торговли. Принцип заключается в высокой скорости роста курса криптовалюты, которая опережает процент по займу. Как правило, трейдер берет займ у криптовалютной биржи.





Еще один вариант стратегии - использование ботов. Специальное программное обеспечение дает возможность совершать сделки за миллисекунды.





У каждой и вышеперечисленной стратегии есть собственные сильные и слабые стороны.





Плюсы и минусы криптовалютных стратегий





Успехи в криптотрейдинге зависят не только от выбранных методов действия, а и от профессионализма самого трейдера. Опытный трейдер лучше чувствует ситуацию и тенденцию рынка, что позволяет получать более высокую прибыль. В то же время у каждого из методов есть собственные преимущества и недостатки:





HODL: плюсы - нет зависимости от краткосрочных измерений курса, что уменьшает риски; минусы - потери при краткосрочных колебаниях, убытки при длительных кризисах.

Скальпинг: из плюсов - постоянный приток средств, небольшие риски; из минусов - высокая вовлеченность в процесс, потери на комиссиях, ориентирование на короткий период.

Маржинальная торговля: ее плюсы - большие объемы торгов, бонусы от платформ за использование займов; минусы - дополнительная долговая нагрузка, дополнительные затраты при росте ставок, необходимость рефинансирования.

Боты: плюсы - отсутствие эмоционального влияния на принятие решений, автоматизация процесса, лимитированные риски; минусы - ошибки в алгоритмах, технические просчеты, дополнительные затраты на ботов.





То есть существует множество криптовалютных стратегий, которые может использовать и начинающий и опытный трейдер.