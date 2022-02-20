Завтра в большинстве регионов Казахстана сохранится погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 20 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на воскресенье,20 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днем 5-7 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем 3-5 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем 13-15 тепла.

В Актау ясно, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 8-10 тепла.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 3-5 мороза.

В Атырау облачно, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 5-7 тепла. По области ожидаются туман, гололед.

В Караганде ясно, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днем 3-5 мороза.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 4-6 мороза. По области ожидается туман.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днем 9-11 мороза.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 9-11 тепла. По области ожидается туман.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днем 6-8 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днем 7-9 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днем 3-5 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 10-12 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 12-14 тепла.

В Уральске переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем 1-3 тепла. По области ожидаются туман, гололед.

В Усть-Каменогорске ясно, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днем 5-7 мороза.