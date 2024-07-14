Завышение дорожностроительных смет почти на 5 млрд тенге выявил Антикор

Мониторингом текущего строительства дорог охвачено 217 участков, на которые выделено более 2 трлн тенге

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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В 5 регионах выявлено завышение смет по ремонту дорог путем включения излишних и дублирующих работ на сумму 4,8 млрд тенге, а в 6 регионах установлено неэффективное планирование проводимых работ, сообщили в Антикоррупционной службе Казахстана.





В качестве примера в ведомстве привели ситуацию в области Абай. Там следом за проведением ямочного ремонта на 20 млн тенге на том же участке проводят текущий ремонт - уже на 1 млрд тенге.





Всего, по данным Антикора, мониторингом текущего строительства дорог охвачено 217 участков, на которые выделено более 2 трлн тенге. Под особым контролем агентства 12 масштабных проектов.





Особое внимание будет уделено работе Центра качества дорожных активов Министерства транспорта.





Только в 4 регионах выявлено 526 нарушений, которые в дальнейшем так и не были устранены", - заключили в ведомстве.



