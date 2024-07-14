13.07.2024, 13:09 24316
Завышение дорожностроительных смет почти на 5 млрд тенге выявил Антикор
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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В 5 регионах выявлено завышение смет по ремонту дорог путем включения излишних и дублирующих работ на сумму 4,8 млрд тенге, а в 6 регионах установлено неэффективное планирование проводимых работ, сообщили в Антикоррупционной службе Казахстана.
В качестве примера в ведомстве привели ситуацию в области Абай. Там следом за проведением ямочного ремонта на 20 млн тенге на том же участке проводят текущий ремонт - уже на 1 млрд тенге.
Всего, по данным Антикора, мониторингом текущего строительства дорог охвачено 217 участков, на которые выделено более 2 трлн тенге. Под особым контролем агентства 12 масштабных проектов.
Особое внимание будет уделено работе Центра качества дорожных активов Министерства транспорта.
Только в 4 регионах выявлено 526 нарушений, которые в дальнейшем так и не были устранены", - заключили в ведомстве.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал качество дорожного ремонта, на который выделяются миллиарды тенге.
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13.07.2024, 16:21 20086
Эксперты о петиции за отмену единого часового пояса: Правительство не может игнорировать мнение такого числа людей
Фото: Depositphotos
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Алматы. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Члены рабочей группы по петиции "Вернем время назад" выступили с обращением, в котором в очередной раз раскритиковали принятое решение правительства и привели доводы в пользу возврата прежних часовых поясов.
По словам Шолпан Жаксыбаевой, петиция "Вернем время назад" в рекордные сроки набрала 50 тысяч голосов потому, что после перевода огромной страны в единый часовой пояс миллионы людей почувствовали ухудшение своего самочувствия.
Правительство не может игнорировать мнение такого количества людей. Поэтому мы требуем вернуть время назад", - заявила Жаксыбаева.
Биофизик, кандидат психологических наук, социолог Жанар Джандосова отметила, что невозможно в такой огромной стране протяженностью 3 тысячи километров иметь единый часовой пояс.
У нас в стандартном времени - 4 часовых пояса. Надо вернуть по крайней мере два часовых пояса", - считает она.
Эксперты подчеркнули, что из-за непродуманного решения правительства жители страны каждый вечер на час раньше включают свет, что ведет к дополнительным расходам за комуслуги.
Утро, которое должно было бы компенсировать нам эти затраты, итак светлое. По старому времени светло и по новому времени светло. Поэтому этот час - наши затраты по вине правительства", - подчеркнул член общественного совета Алматы и бывший глава KEGOC Асет Наурызбаев.
Аида Айтжанова подняла вопрос прозрачности процедуры принятия решения о введении единого часового пояса.
Непонятно, по каким критериям были отобраны эксперты в группу, которая оправдала это решение. При голосовании на портале "Открытые НПА" 92% проголосовали против этого решения. Тем не менее постановление было принято. В настоящий момент у нас нету регламента по работе над петицией", - добавила Аида Айтжанова.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. Как показал опрос, проведенный агентством Kazakhstan Today, большинство респондентов (61%) против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. Сейчас ее рассматривает рабочая комиссия.
Авторы петиции требуют вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Кроме того, с переводом времени сократился световой день. В комментариях к петиции казахстанцы высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстане о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
12.07.2024, 15:45 50936
МАЭК: в Актау возобновили подачу питьевой воды
Фото: Depositphotos
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Актау. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" сообщили о возобновлении подачи питьевой воды в дома жителей Актау.
В связи со стабилизацией уровней питьевой воды на ЦУВС-2, 3 подача питьевой воды от ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зону Актау будет осуществляться в прежнем гидравлическом режиме без снижения давления", - говорится в сообщении МАЭК.
Как сообщалось ранее, жители Актау страдают от длительного отключения питьевой воды. Отсутствие воды вынудило горожан перекрыть дорогу и запустить петицию с требованием решить проблему.
Стоит отметить, что с дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
12.07.2024, 14:48 53091
В Таразе с инвалидов незаконно удерживали налоги
Также более двухсот лиц с инвалидностью не были обеспечены санаторно-курортным лечением и протезно-ортопедическими средствами
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Тараз. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе с освобожденных от налоговых платежей граждан с ограниченными возможностями необоснованно удерживались налоги, сообщили в прокуратуре Жамбылской области.
По результатам прокурорской проверки установлено, что налоговыми органами Тараза со 175 освобожденных от налоговых платежей граждан с ограниченными возможностями необоснованно удерживались имущественные налоги в общей сложности на 889 тысяч тенге.
Кроме того, выявлены и другие нарушения в отношении лиц с ограниченными возможностями. В частности, уполномоченными органами в сфере занятости и социальных программ не обеспечивались санаторно-курортным лечением и протезно-ортопедическими средствами 240 лиц с инвалидностью. Также в текущем году установлена квота только на 15 рабочих мест, тогда как на учете по безработице состоят 86 человек с инвалидностью.
Вместе с тем выявлен ряд других недостатков, связанных с доступом граждан с ограниченными возможностями к объектам инфраструктуры и транспорта.
В настоящее время по акту прокурорского надзора лица с ограниченными возможностями обеспечены санаторно-курортным лечением, проводится конкурс по определению поставщика спецсредств, а также возвращаются незаконно удержанные платежи. По всем выявленным нарушениям виновные должностные привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавили в прокуратуре.
Напомним, права людей с онкологическими заболеваниями грубо нарушали в СКО.
12.07.2024, 10:47 59586
В Алматинской области наградили парня, спасшего тонувшего мальчика
Фото: скриншот из видео в соцсетях
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Талгар. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На днях в Алматинской области мальчик едва не утонул в Большом Алматинском канале. Наглотавшегося воды ребенка стал уносить поток воды. К счастью, его заметил проходящий мимо парень - Серикжан Ботан, который бросился в воду и спас мальчика.
Аким Талгарского района Танат Айдарбеков выразил благодарность герою. В знак признания его мужества Ботану было вручено благодарственное письмо и iPad, сообщили в акимате.
Действия этого настоящего мужчины не должны остаться незамеченными. Наша страна должна знать о своих героях", - подчеркнул глава района.
11.07.2024, 16:40 88316
Смертность работников на предприятиях выросла на 30% за год в Казахстане
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на принимаемые меры, в этом году не удалось сохранить сложившуюся за последние годы положительную динамику по снижению производственного травматизма в Казахстане, сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты - главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов.
По итогам 6 месяцев на предприятиях страны пострадало 700 работников, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года (633 работника), из них погибло 90, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (69 работников)", - сообщил госинспектор.
По его словам, в разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургической промышленности - 17%, строительной отрасли - 13% и на предприятиях коммунального хозяйства - 5%.
При этом глава комитета уточнил, что согласно анализу материалов проведенных расследований основными причинами несчастных случаев со смертельным исходом являются: грубое нарушение работником требований по охране труда и трудовой дисциплины - 33% (101 случай); дорожно-транспортные происшествия - 11,4% (35 случаев); неудовлетворительная организация работодателем производства работ - 31% (96 случаев).
По словам главного госинспектора труда, проведенный анализ по регионам показал, что местными органами по инспекции труда не проводится комплексная работа с работодателями по профилактике нарушений в сфере охраны труда.
11.07.2024, 14:29 91741
Прокуратура ЗКО заказала пошив кожаного плаща за 800 тысяч тенге
В ведомстве пояснили, что закупка была объявлена в связи со служебной необходимостью
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Уральск. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте государственных закупок объявлен конкурс на пошив кожаного плаща за 800 тысяч тенге. Заказчиком выступила прокуратура Западно-Казахстанской области.
В дополнительной характеристике говорится, что поставщик должен пошить плащ для государственного советника юстиции. Изделие должно быть из натуральной кожи черного цвета, с подстежкой из меха черного цвета. Воротник должен быть из натурального каракуля. К плащу поставщик должен приложить утеплитель, погоны, пуговицы и шевроны. В стоимость договора также входят транспортные расходы, сообщает издание "Мой город".
В областной прокуратуре сообщили, что 6 июня закупка была объявлена в связи со служебной необходимостью. Конкурс проводился на портале государственных закупок способом запроса ценовых предложений.
13 июня государственная закупка признана несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения от ТОО "Камода". В тот же день порталом государственных закупок автоматически создано электронное приглашение поставщику ТОО "Камода". По итогам государственных закупок от 18 июня решено заключить договор о государственных закупках способом "Из одного источника посредством электронных закупок" с приглашенным поставщиком ТОО "Камода", - прокомментировали в прокуратуре.
Напомним, спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что в стране 80% коррупционных правонарушений связаны с госзакупками.
11.07.2024, 13:37 93986
Нет воды с утра до вечера: жители Актау запустили петицию с требованием решить проблему
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Актау. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Актау запустили петицию, в которой требуют от городских властей решить ежегодную проблему с нехваткой питьевой воды.
Каждый год летом в нашем городе наблюдается серьезная проблема с питьевой водой. Водоснабжение становится нестабильным, и многие микрорайоны города сталкиваются с дефицитом и полным отсутствием воды", - говорится в петиции.
В числе причин такой ситуации авторы петиции называют незаконченное расширение опреснительного завода, износ инфраструктуры и, как следствие - частые прорывы трубопроводов.
Они также перечислили свои требования, в числе которых:
- запрет на строительство новых микрорайонов;
- модернизация существующей инфраструктуры;
- завершение расширения опреснительного завода "Каспий";
- мониторинг качества воды и т.д.
Между тем в пресс-службе Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) заявили, что в недостатке питьевой воды виновата жаркая погода.
Температура воздуха держится на отметке 40-42 градуса Цельсия, соответственно, повысилась и температура морской воды. Все это влияет на технологический процесс опреснения воды, снижая объем выработки. Поэтому акиматом было принято решение снижать давление воды в сетях по графику. Как только объем воды увеличится, график будет отменен. Это временные вынужденные меры", - сообщил первый заместитель генерального директора ТОО "МАЭК" Сабит Желкушинов.
Также, по его словам, из-за жары увеличились объемы потребления питьевой воды. Чтобы стабилизировать ситуацию, работу всех автомоек в городе временно ограничили.
В настоящее время ТОО "МАЭК" вырабатывает около 46 000 кубометров питьевой воды в сутки при производственной мощности 52 000 кубометров", - проинформировали в МАЭК.
Там также сообщили, что работы по увеличению мощности опреснительного завода "Каспий" с 20 тысяч до 40 тысяч кубометров в сутки завершены на 95%. В августе текущего года начнется подача питьевой воды жителям региона.
Также на территории ЦУВС-2 (центральный узел водоснабжения) ТОО "МАЭК" введены в эксплуатацию установки опреснения воды мощностью 6000 кубометров в сутки. В ближайшие дни жителям города будут подаваться дополнительно 6 тысяч кубометров питьевой воды в сутки", - заверили в компании.
Напомним, на днях жители Актау перекрыли улицу из-за отсутствия воды.
Стоит отметить, что с дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
11.07.2024, 10:48 85911
В Казахстане снизилось качество жизни в городах
По многим факторам инфраструктура населенных пунктов РК не отвечает региональным стандартам
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Качество жизни в городах Казахстана снизилось. Такой вывод можно сделать на основе результатов опросов, проведенных специалистами Института экономических исследований РК. Средняя оценка качества жизни в 2023 году была 4,6 по десятибалльной шкале. Годом ранее этот показатель составлял 4,8 балла. В рейтинге из 25 крупных городов в 17 общая оценка в сравнении с 2022 годом снизилась. Об этом сообщают аналитики finprom.kz.
Сообщается, что наивысший балл в рейтинге заслужил Туркестан - 5,2 балла из 10. В лидерах оказались также Актау и Степногорск с показателем 5,1 балла. Аутсайдерами рейтинга названы западные города Жанаозен и Актобе. Их оценка - 4,1 балла.
Исследование проводилось по нескольким факторам: экономика и бизнес, развитие человеческих ресурсов, инфраструктура.
По оценкам состояния жилищных условий, дорог, общественной безопасности, экологии все города были разделены на три группы. В зеленой оказались лидеры - Петропавловск, Туркестан, Актау, Степногорск и Тараз. По уровню развитию инфраструктуры они получили относительно высокие баллы. В средней группе с оценками от относительно хороших до критичных - 16 городов. Еще пять крупных населенных пунктов отнесены авторами исследования в красную зону: здесь были получены наиболее критичные оценки качества и чистоты воздуха, воды, городской инфраструктуры. В числе аутсайдеров оказались Алматы, Караганда, Жезказган, Актобе и Талдыкорган.
Хотя в целом по инфраструктурному фактору качества жизни в городах средние оценки в 2023 году были выше, чем в 2022 году, они все также далеки от удовлетворительных. Например, качеству транспортной инфраструктуры в городах респонденты в прошлом году поставили 4,9 балла, что всего на 0,9 больше, чем в 2022 году. Условия проживания были оценены на 5,6 балла из 10. Более высокими на фоне этих категорий выглядят оценки по безопасности в городах (6,8 балла), экологии (6,8 балла), комфортности проживания (6,9 балла).
Кроме проблем с износом инженерной инфраструктуры в теплоэнергетике, водоснабжении и канализации, казахстанские СМИ с регулярной периодичностью публикуют материалы о низком качестве дорог и уличного освещения. Гораздо менее капиталоемкий, чем ремонт ТЭЦ, вопрос стабильной работы фонарей на улицах, по мнению казахстанцев, тоже серьезно влияет на качество их жизни и безопасность. Жалобы в публичном пространстве раздаются со стороны жителей как сел, так и крупных городов - Алматы, Караганды, Усть-Каменогорска. В областном центре ВКО такие обращения еще и затрагивают антикоррупционную риторику.
Сами чиновники тоже низко оценивают общий уровень обеспеченности населенных пунктов страны инфраструктурой дорожного освещения. По данным Миннацэкономики РК, в прошлом году по новой системе региональных стандартов (СРС) этот показатель составлял только 44,8%. Низкий уровень обеспеченности также отмечен в таких категориях как централизованное теплоснабжение (48,2%) и водоотведение (50,7%).
На заседаниях правительства представители Министерства промышленности и строительства РК отчитались о выделении в 2024 году 128 млрд тенге на развитие системы теплоснабжения и 218 млрд тенге на решение вопросов по водоснабжению населенных пунктов.
По итогам прошлого года субъективная оценка казахстанцев об удовлетворенности ситуацией в месте своего проживания была не совсем однозначной. Выборочные обследования, проводимые специалистами Бюро национальной статистики АСПиР РК, изучали мнения казахстанцев по трем факторам - качеству питьевой воды, воздуха и чистоты на территории населенного пункта.
Согласно результатам опросов, меньше половины респондентов остались довольны этими аспектами. Например, по "водной" теме, которая уже стала постоянной в информационной повестке дня, 46,2% казахстанцев лишь частично удовлетворены тем, как коммунальщики решают проблемы с обеспечением водой и ее качеством. Категорически недовольными оказались 10,5% опрошенных. Довольных было 42,9%.
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