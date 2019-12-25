Заявивший о насилии воспитанник школы-интерната в Алматы намерен добиваться замены администрации учреждения

Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы нашелся подросток, которого больше недели искали волонтеры по всему городу. 15-летний Дамир находился у родственников, но теперь он не намерен больше прятаться и собирается вместе с матерью и детским омбудсменом добиваться увольнения руководства интерната для слабовидящих, где учился и проживал, передает Kazakhstan Today.

Говорят, что я все это придумал. Из-за этого я ушел. Сбежал из школы. Повеситься сперва хотел, но не нашел чердак. Везде было закрыто", - рассказал ученик школы-интерната №4 для слепых и слабовидящих детей имени Н. Островского Дамир Серикулы.

По словам подростка, он не единственный пострадавший. Других жертв насилия якобы заставляют молчать. Просят не рассказывать никому о том, что творится в стенах интерната. Поэтому обратившийся к уполномоченному по правам ребенка школьник хочет, чтобы администрацию учебного учреждения заменили, сообщил Первый канал "Евразия"

Это единственная школа в городе Алматы имени Островского для слепых и слабовидящих детей. А он-то слабовидящий. А многие говорят, где мамочка была? Куда она смотрела? Почему не забрала? Хорошо, я его домой заберу, а учить-то кто его будет дома? Вот в чем проблема", - прокомментировала мама Дамира Айгуль Оралбаева.

Детский омбудсмен приняла заявление матери и сына. Теперь предстоит расследование.

Да, мы видим периодически, что учреждению легче обвинить маму, что она неадекватная, а ребенка, что он врет. В принципе в полиции существуют все методы, чтобы провести психолого-психиатрическую экспертизу. Мы будем контролировать, сопровождать эту ситуацию. Я очень надеюсь, что разбирательство будет полным", - сказала уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин.

Между тем руководство школы-интерната ранее уже заявило, что подростка никто не обижал, и обвинения не соответствуют действительности.

Как отмечает телеканал, подобные кризисные ситуации у казахстанских детей возникают часто. По данным Союза кризисных центров страны, только с октября по ноябрь этого года к ним обратились за помощью около 50 детей и подростков по вопросам суицида. И многие из них связаны с конфликтами в школах.

Напомним, ранее родители учащихся алматинской гимназии №30 обратились с коллективным письмом в агентство Kazakhstan Today, в котором рассказали о том, что их дети систематически переживали психологическое насилие со стороны учителя начальных классов Гульнары Абилмансур. После многочисленных претензий и жалоб учитель была уволена. Однако затем родители увидели в СМИ открытое обращение уволенного учителя к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, в котором она заявляет, что причиной увольнения стала борьба с коррупцией в учебном заведении.

Корреспондент Kazakhstan Today обратился за комментарием к директору школы Галие Ережеповой, которая подтвердила слова родителей и предоставила протоколы собраний, акты проверок школы по заявлениям Абилмансур и судебные акты. Исходя из документов, бывший учитель гимназии через суды требовала признать незаконным свое увольнение и восстановить в должности, признать незаконным привлечение её к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора. Ни одно из этих требований суды - Медеуский районный и Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского горсуда - не поддержали.

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