Заявку на обряд жертвоприношения в Курбан айт можно подать онлайн

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - По поручению верховного муфтия был запущен сайт qurban2020.muftyat.kz для подачи заявки на проведение обряда жертвоприношения в Курбан айт, передает Kazakhstan Today.

Через этот сайт вы можете оформить заявку на проведения обряда жертвоприношения не выходя из дома. Заказчик информируется о ходе работ. Прежде всего в условиях нынешней пандемии вы сможете совершить жертвоприношение удаленно, без какого-либо контакта", - рассказал председатель духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай Кажы Таганулы.

На сайте будут указаны цены на жертвенных животных, где можно выбрать и заказать нужное животное, мясо которого будет роздано нуждающимся, cообщает Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

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