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Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Жара до 42 градусов ожидается в ближайшие дни на юге и юго-востоке Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в предстоящие трое суток с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, дожди с грозами, усиление ветра, шквал, возможен град. Лишь на юге и юго-востоке республики сохраняется погода без осадков и сильная жара до 35-42 градусов по Цельсию.

С выносом теплых воздушных масс с районов Ирана 6 августа на большей части республики, за исключением западных и северо-западных регионов, ожидается сильная жара, затем с притоком прохладных воздушных масс с районов Мурманска на северо-западе, севере и в центре страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем до 20-25, местами 30 тепла.

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