Жара до 42 градусов ожидается в Туркестанской области, где тушат пожар на военных складах

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Днем 26 июня в Туркестанской области на большей части ожидается сильная жара - до 42 градусов. В Туркестане днем 26 июня ожидается сильная жара до 40 градусов", - сообщает "Казгидромет".

Также днем 26 июня на большей части Кызылординской области ожидается сильная жара до 44 градусов. Одновременно в регионе прогнозируется юго-западный ветер с переходом на северо-западный, северный, местами до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

В Акмолинской области в тот же день местами ожидаются гроза, шквал и град. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду. В Кокшетау - гроза, возможен град, ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, до 7-12, порывы до 15 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

Кроме того, днем 26 июня в Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, северный, до 15-20 метров в секунду.

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