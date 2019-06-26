Полицейские спасли пожилого жителя Арыси, в дом которого упал снаряд (ВИДЕО)

Туркестан. 25 июня. Kazakhstan Today - Полицейские спасли пожилого жителя Арыси, в дом которого упал снаряд, передает Kazakhstan Today.

Недалеко от дома жителя Арыси упал снаряд. Взрывной волной снесло крышу жилища. Пожилого мужчину спасли полицейские, вовремя подоспевшие на помощь", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.





Как проинформировали в пресс-службе акима Туркестанской области, аким региона Умирзак Шукеев объехал объекты социальной инфраструктуры, пострадавшие от взрывов : детский сад, городская больница, РОВД, жилые дома. Разрушение серьезные, ущерб будет оценен после работы правительственной комиссии.

В акимате отметили, что пункты сбора эвакуируемых были организованы 24 июня, в 10.00, в трех точках, на безопасном расстоянии - в 10-километровой зоне. Эвакуация была проведена вовремя и оперативно, что позволило избежать больших жертв . В Арыси проживает 45 тыс. человек.

Территорию города всю ночь патрулировали 580 бойцов национальной гвардии и 345 сотрудников полиции. Они предотвратили факт мародерства, задержаны трое местных жителей.

Пострадавшим требуются продукты длительного хранения, питьевая вода, вещи, но прежде всего строительные материалы для восстановления жилых домов, а именно стекло, кровельные и пиломатериалы. Уже сегодня из близлежащих городов и сел привозят продукты и теплые вещи. Однодневный заработок перечисляют государственные органы и организации республики. Аким области выражает огромную благодарность от имени жителей города Арысь за оказанную помощь и поддержку", - отметили в акимате.

Открыты 22 эвакуационных пункта в близлежащих сельских округах и районных центрах, в них находятся 3566 человек, из них 623 ребенка. Пострадавшие обеспечены питанием и кровом.

Работа эвакуационных пунктов будет продолжена до окончания ЧС. Нахождение жителей в городе опасно, на дорогах выставлены блокпосты, силами Министерства обороны организовано по периметру города оцепление (1800 человек личного состава ВС РК, использовано более 50 единиц военной техники)", - заключили в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе Минобороны сообщили, что в настоящее время на месте происшествия работает девять групп разминирования из числа военнослужащих, которые имеют соответствующий опыт работы с взрывоопасными предметами. Данные группы выполняют целый комплекс мероприятий по очистке территории от неразорвавшихся боеприпасов.

В первую очередь проводится очистка железнодорожных путей и жилых зданий города, прилегающих к территории арсенала, в целях обеспечения безопасности жителей при их возвращении домой.

Кроме того, осуществляется разведка местности в Арыси и технической территории арсенала с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые отслеживают работу инженерных подразделений и оповещают оперативный штаб об обнаружении взрывоопасных предметов. Это позволило своевременно вскрыть угрозу распространения степного пожара в направлении города Шымкента. Подразделениями военной полиции организовано круглосуточное патрулирование, около 700 военнослужащих задействовано в оцеплении города.

Также на месте происшествия развернут палаточный лагерь на 1200 человек. Для организации питания развернуты пункты хозяйственного довольствия, включая полевой механизированный хлебозавод.

К сожалению, как ранее сообщалось, от полученных ран погиб военнослужащий контрактной службы старший сержант Алимбеков Б.М., второго пропавшего военнослужащего нашли, сейчас он находится в лечебном учреждении", - проинформировали в военном ведомстве.

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