Жара и грозы ожидаются в ряде областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение в пяти областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

11 августа в Северо-Казахстанской области днем ожидается местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град, туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

Завтра в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность", - предупреждают синоптики.

В среду днем в Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер северный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 11 августа в Актюбинской области местами ожидается гроза.





Напомним, в июле две интенсивные волны тепла привели к новым температурным рекордам, были перекрыты многолетние максимумы

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