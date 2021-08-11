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Жара и грозы ожидаются в ряде областей Казахстана

10.08.2021 11044
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение в пяти областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
11 августа в Северо-Казахстанской области днем ожидается местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, град, туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. 
 
Завтра в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.
 

Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность", - предупреждают синоптики.

 
В среду днем в Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
11 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер северный, местами 15-20 метров в секунду.
 
Днем 11 августа в Актюбинской области местами ожидается гроза.

Напомним, в июле две интенсивные волны тепла привели к новым температурным рекордам, были перекрыты многолетние максимумы.
 

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