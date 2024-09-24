Железнодорожное сообщение между Карагандой и Москвой возобновят в декабре

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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Средний возраст совершения суицида среди детей, согласно данным МВД, составляет 15-17 лет, однако все чаще случаи происходят в более раннем возрасте - 11-13 лет, написала в - Средний возраст совершения суицида среди детей, согласно данным МВД, составляет 15-17 лет, однако все чаще случаи происходят в более раннем возрасте - 11-13 лет, написала в Facebook детский омбудсмен Динара Закиева.





По ее словам, проблема суицида среди несовершеннолетних, а также меры по предотвращению, выявлению и работе с причинами этой проблемы были рассмотрены вчера на совещании правительства.





Основными причинами являются одиночество, отношения с родителями, родственниками, сверстниками и буллинг. Кроме того, в современном мире значительное влияние оказывают социальные сети", - написала омбудсмен.





Немалую роль в усугублении суицидальных настроений играет интернет-пропаганда. Только в этом году выявлено 22 факта распространения информации, пропагандирующей суицид, и 157 фактов пропаганды насилия, рассказала Закиева.





Министерство культуры и информации связалось с представителями Telegram и Meta, чтобы удалить из интернет-пространства все группы с определенными названиями, которые могут использоваться для вовлечения детей.





Участники совещания также подняли вопрос о проведении информационной работы с родителями касательно того, на что следует обращать внимание в поведении детей и как понять, что ребенок нуждается в помощи", - написала омбудсмен.





Также планируется повысить качество работы контакт-центра 111, куда все чаще обращаются дети. За 11 месяцев на этот номер поступило 1237 обращений, а всего поступило 75 тыс. звонков.





Одним из основных направлений для своевременного выявления суицидальных настроений, буллинга и насилия является функционирование центров психологической поддержки, открытых этим летом в соответствии с новым законом. К сожалению, практика показала, что школьные психологи либо не выявляют, либо, даже выявляя детей с явными сигналами плохого психоэмоционального состояния, не знают, как с ними работать, или игнорируют эту информацию. Поэтому центры будут работать со школьными психологами, обучать их и оказывать методическую поддержку, и в целом замкнут на себе координацию выявления и комплексной помощи детям", - подчеркнула Закиева.





Она также отметила нехватку школьных психологов и плохую работу центров психологической помощи на местах. С января во всех школах должен быть 1 психолог на 500 детей, а сейчас всего 1 на 1500.





Напомним, в Казахстане участились случаи детского суицида. Только за последнюю неделю в Алматы погибли три школьницы. Все девочки покончили жизнь самоубийством.