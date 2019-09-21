Женис Касымбек избран председателем филиала Nur Otan по Карагандинской области

В рамках поездки Байбек также осмотрел онкологический диспансер, нуждающийся в строительстве нового операционно-реанимационного блока. Он отметил, что строительство нового операционно-реанимационного блока позволит не только снизить время ожидания пациентами с 10 до 1 дня, увеличить количество операций до 20 тысяч в год, но и спасти огромное количество жизней.

Здесь ежегодно получают лечение более 10 тысяч человек из 6 регионов страны. Однако существующий дефицит площади не позволяет охватить всех нуждающихся. На сегодня открытым остается вопрос финансирования строительства. "Nur Otan" будет добиваться финансирования данного проекта. Кроме того, со стороны партии будет организован общественный и партийный контроль как строительства, так и качества оказываемых услуг", - подчеркнул он.

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