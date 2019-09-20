Женис Касымбек назначен акимом Карагандинской области

Назначить Касымбека Жениса Махмудулы акимом Карагандинской области, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в указе, размещенном на сайте Акорды.
Накануне президент РК Касым-Жомарт Токаев рекомендовал Касымбека на пост главы Карагандинской области. Бывший аким региона Ерлан Кошанов назначен на должность руководителя администрации президента.
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