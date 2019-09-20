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Женис Касымбек назначен акимом Карагандинской области

19.09.2019, 18:41 8209
Женис Касымбек назначен акимом Карагандинской области
Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Указом главы государства Женис Касымбек назначен акимом Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.
 

Назначить Касымбека Жениса Махмудулы акимом Карагандинской области, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в указе, размещенном на сайте Акорды.

 
 

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