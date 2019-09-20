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Токаев рекомендует Касымбека на пост главы Карагандинской области

19.09.2019, 08:49 12988
Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев рекомендует на пост главы Карагандинской области заместителя премьер-министра Жениса Касымбека, передает Kazakhstan Today.
 
"Бывший аким Карагандинской области Е. Кошанов, опытный госслужащий, назначен на должность руководителя администрации президента. На пост главы Карагандинской области маслихату рекомендуется заместитель премьер-министра Ж. Касымбек, компетентный управленец", - написал глава государства в Twitter.
 
Напомним, ранее занимавший пост акима Карагандинской области Ерлан Кошанов назначен руководителем администрации президента Республики.
 

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