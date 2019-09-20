Токаев рекомендует Касымбека на пост главы Карагандинской области

Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев рекомендует на пост главы Карагандинской области заместителя премьер-министра Жениса Касымбека, передает Kazakhstan Today.

"Бывший аким Карагандинской области Е. Кошанов, опытный госслужащий, назначен на должность руководителя администрации президента. На пост главы Карагандинской области маслихату рекомендуется заместитель премьер-министра Ж. Касымбек, компетентный управленец", - написал глава государства в Twitter.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства