Женис Касымбек проехал по озвученным карагандинцами проблемным местам

Караганда. 25 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек проехал по проблемным местам, на которые указали карагандинцы во время Единого дня приёма граждан, передает Kazakhstan Today.

На прошлой неделе к главе региона обратились жители частного сектора района Нефтебазы областного центра. Они рассказали, что весной население сталкивается с проблемой подтопления талыми водами. Поэтому свой рабочий объезд глава региона начал с улицы Курмангазы, сообщили в пресс-службе акима области.

По словам акима Караганды Нурлана Аубакирова, в указанном районе проводятся противопаводковые мероприятия с вывозом снега и откачкой воды, но это не помогает. Требуется строительство системы водоотведения.

В этой связи Женис Касымбек поручил разработать проектно-сметную документацию, чтобы избавить жителей от проблемы подтопления. Городские власти пообещали начать подготовку соответствующих документов на следующий год.

Также аким области побывал на строительной площадке жилого комплекса "Трилистник". Как известно, здесь при возведении трёх этажей один из домов дал трещину. В строительной компании причины объяснили ошибками проектировщиков и подрядчика. Строение уже демонтируют за счёт компании. После этого дом построят по обновлённому проекту.

Здесь же акиму области доложили и о других проблемных строящихся домах. А именно речь шла по долгостроям ЖК "Шапагат" и микрорайона "Панель Центр".

По словам замакима Караганды Рамазана Шалабекова, начаты конкурсные процедуры по выбору новых застройщиков. В следующем году эти дома должны достроить, и очередники смогут получить квартиры.

По информации пресс-службы, Женис Касымбек заслушал отчёт о реализации программы развития инженерных сетей микрорайона "Кунгей". В этом частном секторе построено 83 километра водопроводных сетей. Такой проект позволил обеспечить водоснабжением более 10 тыс. человек. В декабре планируется начать работы по подведению сетей электроснабжения.

Глава региона также посетил завод ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" и встретился с местными производителями электротехнической продукции. Предприятия выпускают широкий ассортимент товаров: светодиодные светильники, опоры и мачты освещения, светофорные конструкции и многое другое. В комплексе идут инновационные системы автоматизации и управления уличным освещением.

На встрече обсуждались вопросы поддержки отечественного производства. По словам предпринимателей, есть возможность увеличить объёмы производства при условии заказов на городские и областные проекты.

В области максимально, где закон позволяет, мы будем использовать продукцию местных производителей. Давайте сделаем кластер и разработаем конкретную дорожную карту", - предложил Женис Касымбек.

Напомним, Единый день приёма граждан прошёл 21 ноября по всей республике. Акиму Карагандинской области поступило более 100 вопросов от жителей со всего региона. Помимо личных вопросов, затрагивались темы строительства жилья, благоустройства дворов, общественного транспорта, освещения улиц, ремонта дорог.

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