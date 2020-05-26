Житель Алматинской области подозревается в нанесении компании Adidas крупного ущерба

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Сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области выявлены факты незаконного использования товарных знаков Adidas, Nike и Reebok. Гражданин Республики Казахстан, 1982 года рождения, изготавливал поддельную спортивную обувь, тем самым причинив компаниям Аdidas AG (Германия) и Аdidas International Marketing BV (Нидерланды) ущерб в сумме 19 млн тенге", - сообщили в ведомстве.
По данным департамента, в ходе обыска на складе обнаружено и изъято 800 пар спортивной обуви (кроссовок), не соответствующей образцам оригинальной продукции известных компаний.
Проводится расследование по части 1 статьи 222 УК РК (Незаконное использование чужого товарного знака).
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