Житель Арыси разрушил свой дом (ВИДЕО)

Арысь. 13 августа. Kazakhstan Today - Житель Арыси разрушил свой дом, надеясь получить компенсацию от государства, передает Kazakhstan Today.

"До чего же может довести алчность!? Житель города Арыси за ночь топором и ломом разрушил свой дом по адресу ул. Толе би, 183. Первое видео отснято строителями, тогда хозяин не согласился с их намерениями отремонтировать дом. Он требовал сноса, преувеличивая ущерб от взрывов",- написал советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов в Facebook .









Он отметил, что соседний саманный дом был разрушен из-за взрывов до основания и его построили заново из кирпича. В связи с этим мужчина сознательно испортил свое имущество.

Кроме того, по его информации, произошел еще один факт "вандализма" в Арыси. "Некий Раманкулов, проживающий по адресу Мадалиева, 125а, ночью изуродовал свой нормальный дом, где было выбито всего несколько форточек - лопатой отбил всю штукатурку и пытался сломать крышу", - написал он.

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