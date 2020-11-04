Житель Нур-Султана за избиение матери проведет под арестом 10 дней

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане 31-летнего мужчину подвергли аресту на 10 суток за избиение матери, передает Kazakhstan Today.

Об инциденте стало известно в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Участок". К участковому инспектору полиции УП района Байконыр при обходе административного участка с жалобой обратилась 54-летняя женщина. Он сообщила, что её избил сын.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. По её результатам возбуждено административное производство. Постановлением судьи межрайонного административного суда 31-летнему мужчине назначено наказание в виде ареста на 10 суток. Кроме того, вынесено особое требование к поведению правонарушителя сроком на 1 год, сообщила пресс-служба ДП Нур-Султана.

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