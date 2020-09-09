Житель столицы осужден за организацию игорного бизнеса

Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане владельца 47 игровых терминалов осудили на 2,5 года ограничения свободы, передает Kazakhstan Today.

Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султану Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследовано уголовное дело в отношении жителя столицы по факту организации незаконного игорного бизнеса. Подозреваемый с целью извлечения дохода в особо крупном размере совместно с группой лиц вел на территории Нур-Султана незаконный игорный бизнес с использованием игровых терминалов в количестве 47 штук ", - сообщили в пресс-службе комитета.

Приговором суда №2 Сарыаркинского района Нур-Султана мужчина приговорен к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства