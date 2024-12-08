В Астане состоялась церемония возложения венков к памятнику генералу Панфилову и 28 гвардейцам-панфиловцамВ Астане состоялась церемония возложения венков к памятнику генералу Панфилову и 28 гвардейцам-панфиловцам
07.12.2024, 12:58 49501
Жители Турксибского района Алматы пожаловались на длительную подачу ржавой горячей воды
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Алматы. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жильцы дома № 70, расположенного по улице Толегена Тажибаева в Турксибском районе Алматы, сообщили, что из их кранов с начала отопительного сегодня течет ржавая горячая вода.
По словам жильцов, со своей проблемой они обращались в КСК, после продувки труб вода некоторое время была чистой, но спустя неделю опять пошла ржавая.
Они рассказали, что на котельной в этом году часто отключают свет. На момент отключения в квартирах нет горячей воды и отопления, а после запуска системы опять идет ржавая вода.
Приходя с работы вечером, жители спускают по 30 минут горячую воду, чтобы принять душ и помыть посуду. Безопасно ли вообще мыть посуду такой водой??? Кто будет делать перерасчет за то, что жители спускают столько воды, а ведь оплата за нее сейчас немаленькая!" - возмутились местные жители.
Они просят акимат обратить внимание на данную проблему, вызвать СЭС и провести анализы воды.
Впереди холода и постоянное отключение горячей воды и отопления могут вызвать негативные последствия", - обеспокоены люди.
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08.12.2024, 11:21 15586
Акимат СКО отменил подсветку телевышек за 200 млн тенге
В акимате объяснили решение общественным резонансом
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Петропавловск. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Северо-Казахстанской области отменил подсветку двух вышек в Петропавловске за 200 млн тенге, объяснив решение общественным резонансом, сообщает "Петропавловск.news".
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов отметил, что инициатива акимата города вызвала вопросы у журналистов, что впоследствии создало резонанс в обществе.
Конкурс на оформление телевышек на сумму 200 млн тенге не состоится. Инициатива была отменена, как только она поступила в областной акимат", - сообщил Гауез Нурмухамбетов.
Световое оформление должно было преобразить две вышки города: старейшую телевышку на улице Брусиловского и вышку "Казахтелекома" на улице Букетова. На установку светодиодного оборудования и обслуживание предполагалось выделить 229,5 млн тенге из бюджета, распределив расходы на 2024 и 2025 годы.
Однако после бурной реакции СМИ и общественности, а также напоминания о неотложных проблемах региона, таких как восстановление после паводков и ремонт инфраструктуры, проект, требовавший выделения средств из бюджета, был аннулирован.
Решение об отмене конкурса позволит перенаправить средства на более важные задачи.
08.12.2024, 09:42 18206
В Астане состоялась церемония возложения венков к памятнику генералу Панфилову и 28 гвардейцам-панфиловцам
Фото: посольство РФ в РК
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 7 декабря в столичном парке "Жеруйык" состоялась традиционная церемония возложения венков к памятнику генералу И.В.Панфилову и 28 гвардейцам-панфиловцам, приуроченная к событиям 5 декабря 1941 года, когда советские войска перешли в масштабное контрнаступление и отбросили врага от Москвы, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.
В церемонии приняли участие посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, дипломаты посольства и члены их семей, сотрудники "Русского дома" в Астане, офицеры аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве, представители Минобороны Республики Казахстан, посольств дружественных стран, патриотической общественности, включая молодежные подразделения организаций российских соотечественников из всех казахстанских регионов.
Говоря о значении победы в битве под Москвой, посол Алексей Бородавкин отметил:
Эта веха в истории Великой Отечественной войны - победа под Москвой - показала, что вермахт, который захватил всю Европу, не является непобедимым, что ему можно наносить поражения и что Красная армия в конечном итоге разгромит захватчиков. И хотя впереди было еще три с половиной года войны, был Сталинград, Курская дуга, освобождение Киева, Минска, Восточной Европы, взятие Берлина, но победа под Москвой стала прологом большой Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне".
Он также подчеркнул вклад народа Казахстана в оборону Москвы и общую Победу в Великой Отечественной войне:
Мы благодарны казахскому народу за вклад, который он внес в эту Победу, за панфиловскую дивизию, которая встала на защиту Москвы, за еще две дивизии, которые прибыли из Казахстана и героически дрались под Москвой, за тот вклад, который Советский Казахстан внес в Победу всего советского народа над фашизмом".
Атташе по вопросам обороны при посольстве России в Казахстане Эдуард Белашев отметил:
Сегодня сотрудники посольства России, представители Министерства обороны РК, ветеранских организаций и объединений соотечественников, а также неравнодушные граждане приняли участие в возложении цветов к памятнику Герою Советского Союза, командиру знаменитой панфиловской дивизии, сформированной из личного состава, набранного в Казахской ССР, и совершившей беспримерный подвиг в ходе обороны Москвы. Сегодня мы возложили цветы в ознаменование 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой, которое стало одной из величайших страниц в истории нашей совместной победы над фашистской Германией".
Напомним, 16 ноября 1941 года 28 панфиловцев совершили свой бессмертный подвиг. В этот день бойцы из дивизии генерала Панфилова при обороне Москвы уничтожили около двадцати немецких танков и остановили наступление фашистов. Битва под Москвой стала одним из решающих сражений первого года Великой Отечественной войны. Гитлер делал особую ставку на захват столицы Советского Союза, но потерпел неудачу.
06.12.2024, 19:56 78391
Улучшение состояния транспортной инфраструктуры ЦА - одна из главных задач
Фото: Depositphotos
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Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Проблемы транспортной инфраструктуры стран Центрально-Азиатского региона и пути их решения обсудили эксперты на конференции ЕАБР в Алматы.
Представители международных банков и организаций обсудили на панельной сессии, как повлияет на международную торговлю в ЦА формирование новых коридоров, что сдерживает развитие перевозок, и как могут правительства стран региона и МБР сотрудничать, чтобы устранить эти проблемы.
По словам старшего экономиста Азиатского банка развития Романа Могилевского, транзит между Китаем и Европой очень важен. Но еще важнее транспортные потоки, завязанные на страны центрально-азиатского региона, их экспорт, импорт и наземный транзит.
Этот коридор имеет стратегическое значение для стран и регионов", - подчеркнул спикер.
Для европейского транзита есть разные опции, есть морской транзитный путь между Китаем и Европой. Есть Северный путь, который проходит через Китай и Казахстан, Россию и Белоруссию в Европу. И если с ним что-то случится, то единственной альтернативой является Транскаспийский маршрут, поэтому он имеет политическое и стратегическое значение. По нему перевозки довольно дорогие, и вообще он по деньгам неконкурентоспособен", - отметил спикер.
Причины, по его мнению, в том, что грузы пересекают много границ, бизнес-процессы не налажены, логистика хромает.
Для того, чтобы решить эти проблемы, требуются большие инфраструктурные вложения, и еще больше требуется вложений в налаживание логистики, в "мягкую" инфраструктуру, о которой уже шла речь", - заявил Могилевский.
Он подчеркнул, что внутрирегиональная торговля пока невелика, но она растет, и в ней мало энергетических компонентов.
В отличие от торговли с остальным миром, она более предпочтительна для стран региона", - отметил спикер.
Одна из самых серьезных проблем, по мнению участников дискуссии - пробки на границах.
Наш мониторинг показывает, что на границах по-прежнему наблюдаются скопления автотранспортных средств, что приводит к увеличению сроков доставки", - заявил на конференции ЕАБР генеральный секретарь межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев.
Его поддержал глава постоянного представительства Международного союза автомобильного транспорта (IRU) в Евразии Вадим Захаренко.
Нет никаких веских причин, по которым водители должны простаивать на границах часами, днями, а иногда целыми неделями", - заявил он.
Он подчеркнул, что даже прекрасные дороги не сделают автомобильные перевозки и торговлю более эффективными, если приведут к перегруженным пограничным переходам.
Поэтому не менее важно, чтобы "жесткая" инфраструктура сочеталась с хорошей "мягкой" инфраструктурой, с процессами, правилами и услугами, которые поддерживают эффективный транспорт. Улучшения в этих областях на самом деле часто обеспечивают самую большую и быструю окупаемость инвестиций", - считает Захаренко.
Он также отметил важность цифровизации, особенно для трансграничных услуг.
Водители грузовиков по-прежнему вынуждены в некоторых случаях носить с собой до 50 бумажных документов. Теперь у нас также есть цифровые инструменты и CMR. Это глобальный стандарт цифровой электронной товарной транспортной накладной. Хорошим примером является то, что страны Центральной Азии в партнерстве с субъектами частного и государственного секторов, при поддержке международных организаций и партнеров по развитию, включая МЦП, лидируют в цифровизации торговли и транзита. Они продемонстрировали конкретный прогресс в цифровизации и ввели выделенные полосы для безопасного транспорта. Эти полосы позволяют таможенным органам оптимизировать транзитные потоки благодаря сильным механизмам управления рисками, выводя безопасность упрощения транзита на новый уровень. Это придает импульс торговле и развитию", - подчеркнул Захаренко.
Все спикеры отметили важность развития так называемой мягкой инфраструктуры.
В данном направлении у нас реализуются несколько проектов и инициатив. Вопросы связанности на Каспийском море, т.е. связанности портов также актуальны, поэтому мы на следующий год готовим соответствующий план", - рассказал Захаренко.
Он добавил, что совместная работа по модернизации инфраструктуры, внедрение новых технологий и упрощение процедур могут сделать перевозки в регионе успешными и более доступными.
Уверен, что с помощью совместных усилий мы сможем создать транспортную систему, которая будет способствовать развитию экономики и укреплению международного сообщества на долгие годы", - резюмировал спикер.
Напомним, в 2024 году ЕАБР опубликовал аналитический доклад, в котором обозначил приоритеты дальнейшего развития Евразийского транспортного каркаса (ЕТК) и повышения экономической и торговой связанности в регионе. ЕТК способен увеличить грузопотоки на 40% за счет привлечения дополнительного транзита, создать транспортный перекресток в регионе и выступать страховочным механизмом глобальной логистики на случай сбоев на глубоководных маршрутах доставки товаров между Европой и Азией.
06.12.2024, 18:10 84521
В Атырау закрыли рынок из-за угрозы распространения сибирской язвы
Рынок закрыли для проведения дезинфекционных мероприятий
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Атырау. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Рынок в Атырау закрыли из-за угрозы распространения сибирской язвы, обратившись в отделение санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает портал "Мой город".
Признаки заболевания специалисты выявили при повторной боковой стороне взгляда - экспресс-тест подтверждения безопасности эпидемиологов. Однако окончательные результаты исследования были представлены в течение нескольких дней.
Рынок закрыли для проведения дезинфекционных мероприятий. Ранее специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля проверили более 65 торговых точек, занимающихся реализацией мяса. Тогда они отобрали свыше 700 проб, и все они показали отрицательный результат. Образцы, взятые на повторной стороне, были направлены в Национальный центр санитарно-эпидемиологической экспертизы. Окончательные результаты исследования будут обнародованы в течение нескольких дней", - пояснили в ДСЭК.
По факту начато эпидемиологическое расследование.
Напомним, в Атырау закрыли убойный цех на скотном рынке из-за сибирской язвы. От болезни пали несколько коров. Также диагноз подтвердился у одного из работников убойного цеха. В школьных столовых города детей временно не будут кормить блюдами из говядина из-за риска заражения сибирской язвой.
06.12.2024, 13:57 95396
Проблемы водосбережения и транспортную связанность в ЦА обсудят участники конференции ЕАБР
Участники ознакомятся с лучшими практиками сотрудничества международных организаций и международных финансовых институтов
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проходит конференция ЕАБР "Содействие устойчивому развитию Центральной Азии", передает корреспондент агентства.
Основное внимание в ходе конференции будет уделено анализу глобальных вызовов, с которыми сталкивается регион Центральной Азии и государства-члены ЕАБР. В фокусе внимания будут вопросы транспортной связанности региона, взаимодействия международных и региональных участников климатического процесса и масштабирования климатического финансирования", - сообщает пресс-служба банка.
Участники также ознакомятся с лучшими практиками сотрудничества международных организаций и международных финансовых институтов по подготовке и реализации инвестиционных проектов, совместному финансированию, оказанию технического содействия и аналитическим исследованиям.
В преддверии конференции председатель правления ЕАБР Николай Подгузов озвучил итоги работы банка в Центрально-Азиатском регионе в 2024 году, а также рассказал о дальнейших планах по инвестированию крупных проектов в ЦА.
ЕАБР также представил макроэкономический прогноз на 2025-2027 годы для шести стран-участников.
Кроме того на мероприятии был подписан кредитный договор между ЕАБР и ТОО "Евразийский логистический парк" об инвестиционной поддержке строительства индустриально-логистического комплекса класса А в Алматинской области. Сумма кредита составляет 16,6 млрд тенге.
Проект предусматривает строительство двух современных складских корпусов общей площадью 50 тысяч квадратных метров рядом с Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД). Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован наконец 2025 года. Общая стоимость проекта составит 22,1 млрд тенге.
Сегодня в первой половине дня состоялась сессия "Партнерства в Центральной Азии: глобальные вызовы сквозь призму локальных задач", на которой выступили представители ООН, ЕАБР, Всемирного банка, Азиатского банка развития и других крупнейших финансовых организаций.
Спикеры обсудили взаимодействие в сфере финансирования водосберегающих технологий, борьбе с изменением климата и дефицита продовольствия.
Конференция призвана стать площадкой обсуждения актуальных вопросов регионального развития и обмена опытом деятельности международных организаций и международных финансовых институтов, работающих в Центральной Азии", - подчеркнули в ЕАБР.
05.12.2024, 18:51 139821
В Бюро нацстатистики назвали самые густонаселенные города и регионы РК
В республике проживает более 12 млн горожан
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По информации Бюро национальной статистики, численность казахстанцев за 10 месяцев увеличилась на 210 139 человек, составив на 1 ноября 20 243 981 человек, из них:
- горожане - 12 727 404;
- сельчане - 7 516 577.
За январь-октябрь в Казахстане родились 309 310 детей, умерли - 110 867 человек. Естественный прирост населения составил 198 443 человека.
За 10 месяцев число прибывших в Казахстан составило 22 955 человек, число выбывших- 11 259 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 1618 человек, а число выбывших из страны уменьшилось на 2548 человек.
Самым густонаселенным городом Казахстана на 1 ноября является Алматы - 2 280 296 человек. Далее идут Туркестанская - 2 154 461 и Алматинская области - 1 554 695 человек. Астана и Шымкент замыкают топ-5 (1 511 807 и 1 249 581 соответственно).
Ранее сообщалось, что Казахстан в 2024 году достиг рекордного уровня демографической нагрузки за последние десять лет. В текущем году на 1 тысячу трудоспособных граждан приходится 748 нетрудоспособных - пожилых и детей. В сравнении с 2014 годом показатель вырос на 27,6%. Десять лет назад в стране на 1 тысячу работающих приходилось 586 иждивенцев.
05.12.2024, 16:28 143616
Вернуть прежнее время: казахстанцы начали подавать обращения в Конституционный суд
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана начали подавать обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.
Вчера мы успели подать первые два заявления, а сегодня мы объявляем, что любой человек может подать в Конституционный суд и это надо сделать, потому что мы должны отработать те правовые механизмы, которые у нас имеются. И шаблон этого обращения будет размещен на наших страницах в соцсетях", - сказал в среду на пресс-конференции в Алматы юрист ОФ "Международная правовая инициатива" Амангельды Шорманбаев.
Он также осветил несколько правовых аспектов обращения. Его основой является оспаривание неконституционности постановления правительства Республики Казахстан, в которое внесли изменения об объединении часовых поясов.
Юрист перечислил, какие конституционные права казахстанцев нарушает данное постановление.
Первое - наша Конституция говорит, что права человека могут ограничиваться только законами. Постановление правительства законом не является. Законы формально принимает парламент. И он не принимал никакого закона об объединении часовых поясов. Это нарушение процедурной части Конституции, ну и компетенция парламента была присвоена правительством", - пояснил спикер.
Он подчеркнул, что режимы, где правительство присваивает полномочия парламента, являются диктаторскими и авторитарными.
Второе - в Конституции записаны основные права человека, которые это постановление нарушает. В частности, право на здоровье, право на равенство перед законом, право на жизнь и право на участие в управлении делами государства", - перечислил Шорманбаев.
Нарушение права на здоровье, по его мнению, не требует больших доказательств. Есть свидетельства медиков, об этом также говорят результаты проведенного исследования.
Что касается равенства перед законом. Для западных областей Казахстана вообще ничего не изменилось, для них нет никакого вреда, в отличие от центральных и восточных областей. И люди поставлены в неравные условия", - добавил эксперт.
По его словам, государство несет обязательства охранять жизнь человека от причинения смерти и предотвращать всевозможные смертельные случаи всеми возможными способами.
Но мы видим, что ранее наступление темноты провоцирует определенную преступность, ДТП, то, что дети могут попадать в эти ДТП, пострадать или погибнуть. То есть рукотворно создаются такие условия, при которых жизнь человека в двух третях областей Казахстана подвергается опасности", - заявил спикер.
Согласно стандартам ООН, право на жизнь может быть нарушено не только, когда человек лишен жизни, его убили или что-то с ним произошло, но и тогда, когда государство ставит жизнь человека под угрозу.
Это тот самый случай, с объединением часовых поясов, когда государство намеренно рукотворным образом ставит жизнь казахстанцев под угрозу. Это прямое нарушение права на жизнь", - подчеркнул Шорманбаев.
Нарушено также право казахстанцев на управление делами государства.
Каждый из нас должен был поучаствовать в принятии этого решения. Наше мнение в этом вопросы должны были выслушать. Но никаких слушаний не было, и никто не собирается это мнение выслушивать и каким-то образом воспринимать. Это тоже нарушение. Именно об этом говорится в нашей конституционной жалобе", - пояснил эксперт.
Напомним, ранее житель Восточно-Казахстанской области, юрист Серикжан Ахметжанов подал в суд на правительство Казахстана из-за перевода времени на час назад. Заседание по делу состоится на следующей неделе, 12 декабря.
Юрист Анна Чернова на вчерашней пресс-конференции заявила, что она, ее супруг и другие неравнодушные коллеги планируют присоединиться к этому делу. По ее словам, в суд также будут вызывать представителей разных министерств.
Мы будем ходатайствовать о том, чтобы нам все-таки предоставили эти научные исследования. И я сейчас ищу экспертов", - заявила Чернова.
Она обратилась к специалистам, которые могли бы дать научное обоснование последствиям перевода часов, с предложением выступить в суде.
Мы понимаем, что у государства всегда на один патрон больше. И несмотря на то что они придут с каким-нибудь одним заключением, нам все равно нужно будет предоставлять в противовес свои доказательства (...) Правительство будет нам доказывать, что они сделали все в соответствии с законом, мы будем все равно предоставлять свои доказательства. Мы сейчас углубились в эту тему и нашли множество нарушений. Я не буду их сейчас озвучивать, чтобы не предвосхитить и не добавить еще патронов той стороне", - заключила юрист.
Она добавила, что очень позитивно смотрит на этот процесс и надеется на объективное рассмотрение данного дела судом.
Напомним, вчера на пресс-конференции спикеры также рассказали, кто инициировал переход Казахстана на единый часовой пояс и какие последствия это имело для здоровья и безопасности казахстанцев, а также торговли.
05.12.2024, 15:55 138566
Сколько средств могут начислить в 2025 году на счета детей из Нацфонда
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сколько средств могут начислить в 2025 году детям на счета из Национального фонда Казахстана, рассказал на заседании сената председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
До 1 января сколько детей родились и кому исполнилось 18 лет, мы это должны посчитать и дополнительную информацию мы вам донесем. От инфляции средства защищены, потому что деньги хранятся в долларах", - пояснил он.
Как подчеркнули министр финансов Мади Такиев, с 1 февраля 2024 года было начислено около 7 млн тенге - по 100 долларов каждому ребенку.
Что касается инвестиционного дохода, в этом году 2,6% мы посчитали. В следующем году, если все будет хорошо, до 3% инвестиционный доход будет. Поэтому сейчас мы на 1 января берем на количество детей 118-120 долларов (...) Но до 1 февраля мы еще все посчитаем и конкретно скажем", - добавил он.
Ранее заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабеков заявила, что в связи с увеличением инвестиционного дохода Национального фонда выплаты детям в 2025 году вырастут.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?