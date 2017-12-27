Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Житель Астаны выбросил с пятого этажа кошку с котятами, передает Kazakhstan Today.
"Житель столицы, находясь у себя дома, из хулиганских побуждений, поместив кошку с тремя котятами в целлофановой пакет, безжалостно выбросил их с пятого этажа на улицу", - сообщили в пресс-службе суда города.
По информации пресс-службы, в результате падения животные получили увечья.
Приговором Алматинского районного суда №2 Астаны Г. признан виновным по статье 316, часть 1, УК РК и приговорен к штрафу в размере 25 МРП (56 725). Приговор вступил в законную силу
Просмотров: 4049
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter