Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
13 января 2018
  • 09
  • :
  • 14
Все области
-5º Туман
днем 0º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

Жительница Алматинской области распространила ложное сообщение о маньяке-убийце12.01.2018
Общество  12:29

Талдыкорган. 12 января. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области установили личность женщины, распространившей через мессенджер WhatsApp ложную информацию о маньяке-убийце, якобы орудующем в Саркандском районе области, передает Kazakhstan Today.

"В Сарканде появился маньяк, милиция просит закрываться на все возможные замки. Вчера ночью за речкой было убийство и женщин, и мужчин, и детей убили. Нас предупредили и попросили предупредить близких", - говорилось в сообщении, которое женщина переслала своим знакомым через WhatsApp. Поскольку эта информация оказалась ложной, полицейские организовали мероприятия по выявлению ее автора.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий районная саркандская полиция установила личность автора сообщения. Это 28-летняя местная жительница. Женщина призналась в распространении этой информации и заявила в свое оправдание, что ей об этом устно сообщил муж, который, в свою очередь якобы слышал подобный разговор в магазине. Другими словами, сплетня, не имеющая под собой какой-либо основы", - отметили в пресс-службе ДВД региона.


По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное по статье УК РК "Распространение заведомо ложной информации". На время расследования в отношении подозреваемой применена мера процессуального принуждения "Обязательство о явке".
Просмотров: 6304
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
12.01.2018   18:35
В Карагандинской области в 2018 году на ремонт автодорог выделят 39,1 млрд тенге
12.01.2018   18:26
Аэропорты Астаны, Караганды, Кокшетау и Павлодара возобновили работу в штатном режиме
12.01.2018   18:12
Похолодание ожидается на большей части Казахстана в выходные
12.01.2018   17:00
Фото: prosports.kz
Айдар Махметов ушел с поста директора PR-департамента в "Самрук-Казына"
12.01.2018   16:38
Фото: inform.kz
В Костанайской области сенаторы встретились с педагогами
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today