Талдыкорган. 12 января. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области установили личность женщины, распространившей через мессенджер WhatsApp ложную информацию о маньяке-убийце, якобы орудующем в Саркандском районе области, передает Kazakhstan Today.

"В Сарканде появился маньяк, милиция просит закрываться на все возможные замки. Вчера ночью за речкой было убийство и женщин, и мужчин, и детей убили. Нас предупредили и попросили предупредить близких", - говорилось в сообщении, которое женщина переслала своим знакомым через WhatsApp. Поскольку эта информация оказалась ложной, полицейские организовали мероприятия по выявлению ее автора.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий районная саркандская полиция установила личность автора сообщения. Это 28-летняя местная жительница. Женщина призналась в распространении этой информации и заявила в свое оправдание, что ей об этом устно сообщил муж, который, в свою очередь якобы слышал подобный разговор в магазине. Другими словами, сплетня, не имеющая под собой какой-либо основы", - отметили в пресс-службе ДВД региона.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное по статье УК РК "Распространение заведомо ложной информации". На время расследования в отношении подозреваемой применена мера процессуального принуждения "Обязательство о явке".

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