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Жительница Шахтинска избила соседку за шум по ночам26.01.2018
Общество  13:10
Шахтинск. 26 января. Kazakhstan Today - Жительница Шахтинска Н. избила свою соседку Л. за периодическое нарушение ночной тишины, передает Kazakhstan Today.

Женщина нанесла Л. побои, квалифицированные экспертами как "умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести", за что суд ограничил ее свободу сроком на 1 год с установлением пробационного контроля на тот же срок, сообщили в пресс-службе Шахтинского городского суда.

"Н. увидела во дворе своего дома соседку Л., которая была в состоянии алкогольного опьянения и нарушала ночную тишину - не давала спать. Н. сделала ей замечание, и между ними произошел конфликт, в ходе которого подсудимая Н., на почве неприязненных отношений к Л., нанесла потерпевшей множественные удары кулаками рук и ногами в область лица и тела. В результате нанесения ударов, потерпевшей Л. причинены телесные повреждения, которые относятся к категории причиняющих вред здоровью средней тяжести по признаку длительного его расстройства сроком свыше 21 дня", - уточнили в пресс-службе.
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