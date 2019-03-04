Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - Жительницу Алматы без её ведома лишили гражданства Казахстана, передает Kazakhstan Today.





Рядовой поход в ЦОН за адресной справкой обернулся для жительницы Алматы шоком: сотрудники объяснили Айсулу Шаймардановой, что получить нужный документ она не может, поскольку не является гражданкой Казахстана, сообщил Первый канал "Евразия"





Женщина обратилась в миграционную службу, где досадный факт утраты гражданства подтвердили.





На Ваше заявление сообщаем, что в отношении Вас была зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан, так как поступили сведения о приобретении Вами гражданства другого государства", - говорится в ответе управления миграционной службы департамента полиции Алматы на заявление Шаймардановой.





Здесь указано, что якобы я в 2017 году в июне написала заявление с просьбой о гражданстве другой страны. Какой страны - не указано. Никто не знает до сих пор, никто мне на этот вопрос еще не ответил. Меня здесь отправляют в МИД. Якобы я в Министерство иностранных дел написала это заявление. Официально заявляю: я не писала никаких заявлений", - говорит алматинка.





Во внешнеполитическом ведомстве слова женщины подтверждают: мать троих детей и не думала никуда переезжать.





По предварительной информации, запрошенной в загранучреждениях Республики Казахстан, факт подачи Вами заявления на регистрацию утраты гражданства не подтвержден", - указывается в ответе Министерства иностранных дел на письмо Шаймардановой.





Как отмечает телеканал, это не первый подобный случай. 62-летний житель Караганды, который пришел в ЦОН оформить пособие, так же случайно выяснил, что уже 12 лет является гражданином Германии. Пожилые супруги из Алматы были разлучены из-за ошибки управления миграции. На границе женщину сняли с поезда, поскольку Нина Ивановна оказалась в списке невъездных в Казахстан. Пенсионерка была вынуждена жить у чужих людей, пока ее не исключили из списка. С управлением миграционной службы она судится до сих пор.





Юристы советуют в подобных ситуациях действовать решительно и не ждать, что все уладится само собой.





В первую очередь можно обратиться в правоохранительные органы - это в департамент внутренних дел по выяснению данного факта, в прокуратуру, в Комитет национальной безопасности. А также для начала можно применить законодательство в своей сфере - это закон "О гражданстве", статья 18, где говорится о восстановлении гражданства. В нескольких вариантах двигаться. То есть подавать в уполномоченные органы, в суд, в правоохранительные органы и защищать свои права", - прокомментировала юрист Нура Утебаева.





Тем временем Айсулу Шаймарданова планировала в феврале выйти на новую работу, но теперь женщина сомневается, что успеет к этому сроку восстановить гражданство и получить все необходимые справки.





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