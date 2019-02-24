Жительница Семея отсудила у акима города соразмерную компенсацию за повреждение ее жилья

Усть-Каменогорск. 8 февраля. Kazakhstan Today - Жительница Семея выиграла суд у акима города: поводом для обращения стали взрывные работы на Иртыше. Ударной волной выбило окна в сотнях квартир близлежащих домов, после чего власти пообещали компенсировать ущерб, однако предложенные суммы оказались смехотворными, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

Лед на Иртыше взрывали еще в марте. Наблюдавшие за работами жители многоэтажек никак не ожидали такого поворота. Через мгновение после взрыва в квартирах со звоном повыбивало окна. Тогда аким Семея взял вину за себя, но заявил: другого выхода не было. Сложная паводковая обстановка заставила пойти на кардинальные меры.

Сразу после ЧП была создана комиссия, однако ее выводы оказались повторным шоком. К примеру, одной из пострадавших насчитали убыток на 35 тыс. тенге. Обращение в суд и последующие экспертизы показали: на самом деле ущерб в 10 раз больше.

Данную стоимость материального ущерба суд взял за основу и вынес решение, в соответствии с которым был взыскан материальный ущерб в сумме 323 тыс. 571 тенге и судебные расходы. Всего 446 тысяч 289 тенге", - прокомментировала судья Нурсулу Кабышева.

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