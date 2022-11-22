Жителя Петропавловска оштрафовали за жестокое обращение с собакой

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Астаны, Шымкента, Жетысуской, Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской, Атырауской, Алматинской, Улытауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 22 ноября в горных районах в Жетысуской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 17-22 метра в секунду.
22 ноября на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман
22 ноября на востоке, западе Актюбинской области ожидается гололед, на севере, в центре области туман.
22 ноября ночью на севере Карагандинской области ожидается туман. На севере, юге области низовая метель, гололед.
В Астане 22 ноября временами ожидается туман.
22 ноября на западе, юге, севере Атырауской области ожидается туман.
22 ноября на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, юге и в горных районах области 18-23 метра в секунду.
В Алматы 22 ноября ожидаются временами сильные осадки (преимущественно дождь), туман.
22 ноября на западе, юге Улытауской области ожидается туман.
22 ноября днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, в горных и предгорных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду, на горных перевалах порывы 23-28 метров в секунду.
В Шымкенте 22 ноября ночью и утром ожидается временами туман.
22 ноября на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на юге области 15-20 метров в секунду.
22 ноября ночью на большей части Абайской области ожидается снег. На севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на юге области 15-20 метров в секунду.
22 ноября на западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
22 ноября на севере, юге Мангистауской области ожидается туман.
22 ноября днем на севере Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.
22 ноября ночью и утром на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
Днем 22 ноября на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Сутки 22, ночью 23 ноября на северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На северо-востоке области, в горных районах ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, сутки 22, ночью 23 ноября порывы 23-28 метров в секунду.
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