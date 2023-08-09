Жителям Медеуского района Алматы восстановили водоснабжение

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Алматы. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Водоснабжение южной части Медеуского района, по данным "Алматы су", по состоянию на 11.00 3 августа полностью восстановлено. Этому способствовала стабилизация ситуации с уровнем воды в горных реках и снижением степени загрязнения воды, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.





Как рассказали в ведомстве, ГКП "Алматы су" ежечасно проводится контроль качества воды. Лабораторные анализы показывают снижение показателей мутности воды в реке Кіші Алматы, что сделано возможным осуществление бесперебойного забора воды и ее дальнейшей очистки перед поставкой в дома.





В случае сохранения благоприятных погодных условий, влияющих на качество исходной речной воды, водоснабжение будет осуществляться без срывов", - пообещали в акимате.





В пресс-службе объяснили, что одной из причин вынужденного ограничения подачи воды стало то, что верхняя часть Медеуского района исторически находится в зоне влияния поверхностных источников водоснабжения. Уже начата разработка масштабного проекта по подключению верхней части Медеуского района к подземным источникам водоснабжения.





Основная цель - избавить жителей предгорья от прямой зависимости от горных рек. Так, в рамках проекта инженерные сети и объекты Медеуского района будут дополнительно соединены с имеющимися мощностями подземных водозаборов", - пояснили в акимате.





Кроме того, в Алматы ведется строительство 4 скважин и резервуаров на станции "Балхаш" объемом до 3 тысяч кубометров каждый. Данный проект позволит обеспечить водой жителей Каменского плато, Кольсая, Музтау и микрорайона Юбилейный, где проживают около 20 тысяч человек.





Проблемы с водообеспечением начались в Алматы по причине длительной аномальной жары, зарегистрированной, по данным РГП "Казгидромет", впервые за последние 8 лет. Это привело к таянию ледников, повышению уровня воды, подмытию берегов рек и локальным селевым выбросам. Из-за этого был приостановлен процесс забора воды. В зоне ограничений оказались 50 многоквартирных домов и 4047 частных домостроений", - напомнили в пресс-службе.





Жители района получали воду по графику



