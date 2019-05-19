Звезда сериала "Игра престолов" приедет в Нур-Султан

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Звезда сериала "Игра престолов" Пилу Асбек, известный по роли Эурона Грейджоя, станет специальным гостем фестиваля Comic Con в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Актёр Пилу Асбек выступит на международном комикс-конвенте в столице Казахстана и проведет автограф-сессию для фанатов, сообщают организаторы Comic Con.

Как отмечается, Йохан Филип "Пилу" Асбек - датский артист, заявивший о себе после роли в тюремной драме "Заключенный R". Эта работа принесла Пилу сразу несколько актерских наград - премию "Роберт" Датской киноакадемии, премию "Бодиль" Датской ассоциации кинокритиков и награду "Падающая звезда" знаменитого Берлинского кинофестиваля.

Мировой известности Асбек добился благодаря сериалу "Игра престолов" канала HBO, где, начиная с 6-го сезона, он появился в роли капитана Железного флота Эурона Грейджоя.

Помимо этого, Пилу Асбек снимался в двух фильмах с участием "черной вдовы" Скарлетт Йоханссон - экшне "Люси" Люка Бессона и фантастическом блокбастере "Призрак в доспехах" Руперта Сандерса. Зрители могли видеть Асбека в роли Понтия Пилата в ремейке фильма "Бен-Гур" режиссера Тимура Бекмамбетова, а также в одном из самых дорогих совместных американо-китайских проектов "Великая Стена", где главные роли сыграли Мэтт Дэймон и Педро Паскаля (также известный по роли Оберина Мартелла в "Игре Престолов").

Международный фестиваль-выставка Comic Con пройдет в столице Казахстана с 31 мая по 2 июня. В программе мероприятия будут представлены презентации новинок и продуктов из мира комиксов, специальные показы фильмов и сериалов, панельные сессии и мастер-классы, чемпионат по киберспорту, выставка комиксов, а также музыкальная программа и розыгрыши призов.

На площадке фестиваля будут представлены такие мировые бренды, как Disney, Marvel, Wargaming, Turner (Cartoon Network), НВО (Home Box Office Int., Warner Bros.Entertainment), Nickelodeon и Sony Pictures Entertainment.

В числе звездных гостей на Comic Con приедут российские кино- и комикс-блогеры Денис Оптимисстер и Вика Кисимяка. В мероприятии примет участие популярная казахстанская Q-pop группа Ninety One. Эпатажные артисты исполнят свои хиты на закрытии фестиваля 2 июня. Поклонники коллектива получат возможность поучаствовать в фото- и автограф-сессии с музыкантами.

По сообщению организаторов, гостей фестиваля ждет и удивительное фантастическое зрелище - робот Meka. Это огромный трехметровый робот с поворотной кабиной, подсветкой и отделанной мехом кабиной. О его создании прочитает лекцию российских косплееров Григорий Айрапетян.

Фестиваль Comic Con приурочен ко Дню защиты детей, а организатором мероприятия в Казахстане выступает акимат Нур-Султана в лице Astana Convention Bureau.

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