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Казахстанский спортсмен Гусман Кыргызбаев вошел в ТОП-10 лучших дзюдоистов мира

30.10.2020 10423
Казахстанский спортсмен Гусман Кыргызбаев вошел в ТОП-10 лучших дзюдоистов мира
Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Армейский спортсмен ефрейтор Гусман Кыргызбаев вошел в ТОП-10 лучших дзюдоистов мира, передает Kazakhstan Today.
 
Международная федерация дзюдо (IJF) обновила новый рейтинг дзюдоистов планеты, сформированный по итогам завершившегося в Будапеште (Венгрия) турнира из серии "Большого шлема". Всего в соревнованиях принимали участие 459 спортсменов из 69 стран мира. По итогам состязаний седьмую строчку лучших дзюдоистов мирового рейтинга в весовой категории до 60 килограммов занял спортсмен Центрального спортивного клуба армии ефрейтор Гусман Кыргызбаев. На его счету 4080 баллов, сообщили в Министерстве обороны РК.
 

Большой шлем" в Будапеште стал первым значимым турниром после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Состав участников соревнований был очень сильный, в чемпионате принимали участие лучшие борцы мира. Несмотря на это, Гусман показал высокий результат. Впереди нас ждут усиленные тренировки к предстоящим соревнованиям", - поделился начальник отдела подготовки штатных команд по олимпийским видам спорта ЦСКА майор Анвар Усенов.

 
Гусман Кыргызбаев - член национальной сборной РК, победитель чемпионата мира среди военнослужащих CISM (Международный совет военного спорта) в Цюрихе (Швейцария) 2016 года, чемпион этапа Гран-при в Агадире (Марокко) 2018 года, чемпион турнира "Большого шлема" (Grand-Slam) в Абу-Даби (ОАЭ) 2019 года, неоднократный призер представительных международных турниров.
 

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