Казахстанец защитил титул ЧМ бокса в Лас-Вегасе

Вашингтон. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO в поединке против британца Дензела Бентли.
Соперником "Казахского стиля" по чемпионскому бою стал представитель Великобритании Дензел Бентли (17-2-1, 14 КО). Поединок был рассчитан на двенадцать раундов, неожиданно продлился всю дистанцию и завершился победой Алимханулы единогласным решением судей (116-112, 116-112, 118-110), хотя от казахстанца многие ждали победы нокаутом", - сообщает Sports.kz.
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Женская сборная Казахстана по теннису одержала победу в матче с Великобританией на Кубке Билли Джин Кинг
09.11.2022, 08:41 8521
Фото: Sports.kz
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Женская сборная Казахстана по теннису досрочно одержала победу в матче с Великобританией в рамках групповой стадии финала Кубка Билли Джин Кинг. Турнир проходит в Глазго (Шотландия).
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в первом матче встретилась с англичанкой Кейт Бултер. В трех сетах Путинцева выиграла со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Матч продлился 2 часа 10 минут, сообщает Sports.kz.
Во втором поединке чемпионка Уимблдона-2022, 22-я ракетка мира Елена Рыбакина обыграла британку Хэрриет Дарт со счетом 6:1, 6:4. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Рыбакина пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Дарт два эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех.
В третьем матче в парном разряде британки Алисия Барнетт и Оливия Николлс неожиданно обыграли Рыбакину и Анну Данилину - 7:5, 6:3.
Следующими соперницами представительниц Казахстана в рамках группы C станут теннисистки из Испании. Сборная Казахстана сыграет с командой Испании 9 ноября, британки встретятся с испанками 10 ноября.
Напомним, действующими чемпионками Кубка Билли Джин Кинг являются российские теннисистки, которые отстранены от текущего розыгрыша решением ITF.
В Алматы состоится чемпионат мира по шахматам
08.11.2022, 16:34 9836
Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Всемирная федерация шахмат подтвердила информацию о проведении чемпионата мира по шахматам в Алматы.
ФИДЕ рада подтвердить даты и место проведения чемпионатов мира по рапиду и блицу 2022 года. Престижное мероприятие пройдет с 25 декабря (прибытие и открытие) по 30 декабря (последний игровой день и закрытие) в Алматы", - сообщает ФИДЕ.
Более подробной информацией в федерации пообещали поделиться к 15 ноября.
Чемпионат мира должен был состояться в Казахстане еще год назад, но из-за ситуации с коронавирусом был перенес в Варшаву (Польша).
Пятнадцатилетний казахстанец стал чемпионом мира по джиу-джитсу
02.11.2022, 10:45 35311
Фото: facebook/rscatyrau
Атырау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Спортсмен из Атырау Болашақ Сүйекенов победил на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби.
На чемпионате мира по джиу-джитсу в городе Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, чемпионом мира стал атырауский спортсмен Болашақ Сүйекенов", - сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.
По информации ведомства, в чемпионате мира приняли участие 1500 спортсменов из 65 государств, 28 спортсменов - из региона. 15-летний Болашақ Сүйекенов соревновался в весовой категории 38 килограммов.
Отмечается, что сборная Казахстана в общем зачете лидирует в одиночном разряде. Соревнования, стартовавшие 29 октября, продлятся до 8 ноября.
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве культуры и спорта РК сообщили об увеличении суммы пожизненного обеспечения казахстанских чемпионов.
Увеличен размер ежемесячного пожизненного обеспечения казахстанских спортсменов и тренеров победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов мира по олимпийским видам спорта. Данная выплата изначально составляла 24 МРП (73 512 тенге) и долгие годы оставалась без изменений. Тем не менее в этом году предложение Министерства культуры и спорта было поддержано, и объем ежемесячного обеспечения вырос до 100 МРП (306 300 тенге)", - говорится в сообщении ведомства.
Сколько раз я поднимала этот вопрос, находясь в должности депутата. Но мы не получили никаких ответов до этого года. Теперь по инициативе Министерства культуры и спорта призерам Олимпийских игр повысили объем ежемесячного обеспечения до 100 МРП. Это означает большую поддержку для спортсменов. Благодарим страну за оценку заслуг спортсменов", - рассказала олимпийская чемпионка Ольга Шишигина.
Тренеры чемпионов тоже могут подать документы на ежемесячное материальное обеспечение, которое они будут получать на протяжении всей жизни.
Мы рады услышать новость о том, что выплаты теперь выросли в 4 раза. Это была одна из проблем, решению которой не было ответов. Без сомнения, это также очень воодушевит наших юных спортсменов. В особенности рад за тренеров, для них это будет большая поддержка", - отметил победитель сиднейской Олимпиады по боксу Ермахан Ибраимов.
В министерстве подчеркнули, что для получения данной выплаты спортсмены и тренеры должны иметь 20-летний стаж работы в сфере спорта.
Сборная Казахстана стала серебряным призером Кубка мира по шорт-треку
31.10.2022, 09:35 39236
Фото: kazsports.kz
Монреаль. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская сборная Казахстана по шорт-треку заняла 2-е место в эстафете на первом этапе Кубка мира в Монреале, Канада, сообщает kazsports.kz.
В финале группы А вместе с Казахстаном выступили Италия, Южная Корея и Канада. Южная Корея первой пересекла финишную черту в этом квартете (7:01.850). А результат нашей национальной сборной - 7:07.972. Бронзовая медаль досталась Канаде.
Отметим, что вчера в первой группе полуфинала соревновались сборные Казахстана, Канады, Китая и Японии. Первой был сборная Канада, которая преодолела 5 километров за 7 минут 9 секунд. Национальная сборная в составе Абзала Ажгалиева, Нуртилека Кажигали, Адиля Галиахметова и Дениса Никиши отстала от них на 2 секунды (7:11).
Теперь следующий этап Кубка мира пройдет в Солт-Лейк-Сити, США.
ФК "Кайрат" передадут в собственность Алматы
27.10.2022, 11:22 45296
Алматы. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района ответил на вопрос о дальнейшей судьбе футбольного клуба "Кайрат".
Один из болельщиков футбольного клуба попросил акима прокомментировать слухи о передаче "Кайрата" в собственность города.
Ерболат Досаев отметил, что пока клуб остается в частной собственности и по нему ожидается решение суда.
По клубу "Кайрат" - посмотрим. Он находится в частной собственности. Мы ждем решения суда. Когда перейдет в собственность города, тогда и рассмотрим вопрос оказания помощи клубу. В собственность города клуб пока не перешел. После перехода в собственность будет оказана помощь", - разъяснил Досаев.
Казахстанская теннисистка вышла в финал WTA 1000 в Мексике
23.10.2022, 16:35 52116
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал WTA 1000 в Гвадалахаре и квалифицировалась на итоговый турнир Women's Тennis Association (Женской теннисной ассоциации), сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в полуфинале турнира в Мексике сенсационно победила Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии со счетом 6:2, 5:7, 10:7.
Отмечается, что Крейчикова и Синякова являются лидерами рейтинга WTA в парном разряде (Данилина и Хаддад Майя занимают 19-е и 22-е места).
Счет в личных встречах стал 1:1. В начале текущего года Анна и Беатрис проиграли чешкам в финале открытого чемпионата Австралии.
Итоговый турнир WTA пройдет с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте в США, его призовой фонд составляет $5 миллионов.
В Алматы состоится международный турнир по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тен"
19.10.2022, 16:47 57316
Фото: kazsports.kz
Алматы. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоится 7-й этап серии ISU Challenger по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тен", сообщает пресс-служба дирекции развития спорта.
Ежегодно турнир проходит в рамках серии турниров Challenger под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Престижные соревнования, посвященные памяти призера Олимпийских игр Сочи - 2014, уже стали традиционными.
В 2019 году они впервые прошли в Алматы, в прошлом году - в столице Казахстана. Тогда на турнир приехали спортсмены из 18 стран - призеры чемпионата мира 2021 года, претенденты на награды Олимпиады-2022. На этот раз 7-й этап серии ISU Challenger по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тен" пройдет в СК "Халык Арена" при поддержке акимата Алматы и дирекции развития спорта", - информирует пресс-служба.
На сегодняшний день уже подали заявки национальные федерации по фигурному катанию из Японии, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии, Израиля, Болгарии и Венгрии. Казахстанские зрители также увидят фигуристов из Азербайджана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины и Кыргызстана. Казахстанские спортсмены выступят во всех заявленных дисциплинах.
Безусловным украшением турнира «Мемориал Дениса Тен» станет танцевальная пара из Японии Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси. Дайсукэ Такахаси - друг Дениса. Дайсукэ - яркий одиночник, первый японский призер Олимпиады 2010 года. Он с радостью согласился принять участие в турнире", - подчеркнули в дирекции развития спорта.
Отмечается, что этот танцевальный дуэт из Японии неожиданно и стремительно зажегся на мировом небосклоне в 2020 году. Они настроены показать хорошие выступления в двух разных по настроению и темпу программам.
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?