Казахстанский лейтенант-дзюдоист выиграл Кубок Европы

В соревновании приняли участие 308 сильных мастеров татами из 28 стран Европы и мира

Фото: Минобороны РК

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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Копилка Спортивного комитета Министерства обороны Республики Казахстан пополнилась золотой медалью, - Копилка Спортивного комитета Министерства обороны Республики Казахстан пополнилась золотой медалью, сообщили в оборонном ведомстве.





Спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба старший лейтенант Гумар Кыргызбаев на прошедшем в хорватском городе Дубровник стал обладателем Кубка Европы среди взрослых по дзюдо в весовой категории до 66 килограмм. Перед выходом в финал армейский спортсмен одержал уверенную победу над спортсменами из Австрии, Израиля, Италии и Бельгии. В финальной встрече с явным преимуществом одолел соперника из Грузии Гурама Газиташвили", - сообщает Минобороны РК.





Кубок Европы среди мужчин проходил с 15 по 16 апреля. В соревновании приняли участие 308 сильных мастеров татами из 28 стран Европы и мира.





В ведомстве отметили, что призеры и победители Кубка Европы смогут получить путевку для участия в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.





Стоит отметить, что казахстанские спортсмены все чаще прославляют страну на мировых аренах.





Так, известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сегодня сенсационно обыграла лучшую шахматистку мира.





Ранее седьмая ракетка мира Елена Рыбакина вывела казахстанскую сборную по теннису в финал чемпионата мира, а юные казахстанские теннисистки выиграли чемпионат Азии.



