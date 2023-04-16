Рыбакина вывела казахстанскую сборную в финал чемпионата мира

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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В стране планируют развить настольный теннис на уровне массового вида спорта при поддержке ведущего казахстанского букмекера Olimpbet.





14 апреля в Астане Федерация настольного тенниса Казахстана и букмекерская контора Olimpbet объявили о начале сотрудничества. На пресс-конференции, состоявшейся в Центре настольного тенниса Астаны, было рассказано о том, что Olimpbet поддержит проведение различных республиканских турниров.





Мы прекрасно знаем, какой народной любовью пользуется у нас настольный теннис. В него играют и детвора во дворе, и глава государства во время официальных визитов. Этот спорт доступен практически каждому - в нем при наличии таланта можно достичь стремительных успехов", - сказал директор по внешним коммуникациям Olimpbet Андрей Жарков.





По словам генерального секретаря Федерации настольного тенниса РК Данила Пака, благодаря партнерству стимул получит развитие настольного тенниса в регионах страны. Будет приобретаться современное оборудование, экипировка для тренировок и игр. Чаще будут проводиться тренерские курсы и мастер-классы для наставников из небольших городов страны.









Как подчеркнул вице-президент ФНТ Ильсияр Канагатов, примечательно, что совместный путь федерации и Olimpbet начинается в преддверии чемпионата мира по настольному теннису в ЮАР, где выступят лучшие спортсмены Казахстана. Ожидается, что 2023 год станет по-настоящему прорывным для настольного тенниса в стране.





В планах партнеров сделать все возможное, чтобы настольный теннис (как профессиональный, так и любительский) обрел еще большую узнаваемость у болельщиков в Казахстане, а также укрепить фундаментальную базу подготовки ведущих теннисистов страны.